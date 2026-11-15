El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha llenado este domingo el Palacio de Vistalegre en un acto multitudinario que supone una nueva demostración de fuerza del sindicalismo de base en vivienda. Tras sesenta días de movilizaciones históricas, marcados por las acampadas, las victorias frente a los fondos de inversión y la huelga general del pasado 11 de noviembre, el Sindicato ha celebrado la apertura de un nuevo ciclo de luchas en nuestro país.

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Hemos descubierto que lo que parecía imposible, cuando nos organizamos y luchamos juntas, se hace realidad, han afirmado sus portavoces ante un Vistalegre abarrotado hasta las últimas filas de las gradas. El encuentro también ha servido para reforzar la caja de resistencia de la huelga general y reivindicar la solidaridad sindical frente a la represión policial.

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Durante su intervención, el Sindicato ha defendido que el éxito de las últimas movilizaciones debe traducirse en la construcción de una fuerza social organizada y permanente, capaz de transformar las condiciones de vida de la mayoría trabajadora. Las grandes movilizaciones, para tener impacto, tienen que convertirse en organización permanente. La indignación, en fuerza colectiva. Y la protesta, en capacidad real para conquistar derechos, han señalado.

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Frente a las limitaciones de los cambios impulsados exclusivamente desde las instituciones, el Sindicato ha reivindicado la necesidad de construir poder popular desde los barrios, los centros de trabajo y las organizaciones de base. Estamos abriendo un nuevo ciclo político que no depende solamente de lo que pase en las elecciones o en los gobiernos, han proclamado.

El acto también ha servido para señalar a los responsables de la crisis de la vivienda y del empobrecimiento de la mayoría social. El Sindicato ha denunciado la concentración creciente de la riqueza en manos de una minoría rentista y ha rechazado los discursos que pretenden enfrentar a la clase trabajadora señalando a las personas migrantes, las pensionistas o los colectivos feministas y LGTBI. Los verdaderos invasores son los inversores, han afirmado, reivindicando que el conflicto fundamental enfrenta a quienes viven del trabajo ajeno con quienes necesitan trabajar para vivir.