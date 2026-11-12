El España – Inglaterra se juega el domingo 15 de noviembre a las 20:45 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie. El día del partido podrás seguirlo en directo en esta misma página.

Partido: España – Inglaterra

España – Inglaterra Competición: Liga de Naciones, jornada 6

Liga de Naciones, jornada 6 Fecha: domingo 15 de noviembre

domingo 15 de noviembre Hora: 20:45 (hora peninsular)

20:45 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Este encuentro corresponde a la jornada 6 de la Liga de Naciones, donde se enfrentarán las selecciones de España e Inglaterra. Ambos equipos buscarán sumar puntos en un partido que promete ser emocionante y decisivo para sus aspiraciones en el torneo. La rivalidad histórica entre estas dos selecciones añade un aliciente extra a un choque que siempre capta la atención de los aficionados al fútbol.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Consulta todos los partidos de hoy en TV, con horarios y canales.