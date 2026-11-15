El Alcorcón ganó en el campo del Real Murcia el domingo 15 de noviembre en la jornada 12 de Primera Federación grupo 2. El Alcorcón remontó tras ir por detrás en el marcador. El partido tuvo una expulsión, la de J. Jorquera Romero (Real Murcia).
Lee tambien: Resultados de Primera Federación grupo 1, jornada 12: 13-15 nov
En los 10 partidos se han marcado 21 goles, con 3 victorias locales, 6 victorias a domicilio y 1 empate.
Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30
Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis.
Resultados de la jornada 12 de Primera Federación grupo 2
|Fecha
|Partido
|Resultado
|vie. 13/11
|Gimnàstic-Real Madrid Castilla
|0-1
|sáb. 14/11
|Rayo Majadahonda-Águilas
|0-1
|sáb. 14/11
|Europa-Sant Andreu
|0-2
|sáb. 14/11
|Hércules-Villarreal B
|2-2
|sáb. 14/11
|Juventud de Torremolinos-Huesca
|1-0
|sáb. 14/11
|Real Jaén-Real Zaragoza
|0-4
|dom. 15/11
|Atlético Madrileño-Teruel
|1-0
|dom. 15/11
|Ibiza-Cartagena
|0-1
|dom. 15/11
|Algeciras-Antequera
|2-1
|dom. 15/11
|Real Murcia-Alcorcón
|1-2
Con estos 10 resultados la jornada 12 queda completa.
Lee tambien: Resultados de Segunda División, jornada 13: 7-9 de noviembre
Goles, tarjetas y expulsiones
- Gimnàstic-Real Madrid Castilla. Goles del Real Madrid Castilla: P. Fortuny (11′). Amarillas: 6 del Gimnàstic y 3 del Real Madrid Castilla. Expulsados: N. Van Rijn (Gimnàstic, 59′), B. Sanchez (Gimnàstic, 90+8′).
- Rayo Majadahonda-Águilas. Goles del Águilas: J. Raigal (69′). Amarillas: 2 del Rayo Majadahonda y 5 del Águilas.
- Europa-Sant Andreu. Goles del Sant Andreu: A. G. Garcia (65′ y 84′). Amarillas: 2 del Europa y 4 del Sant Andreu.
- Hércules-Villarreal B. Goles del Hércules: V. Narro (66′ de penalti), A. Toril (90+6′ de penalti); del Villarreal B: N. El Jmili (45+5′), N. Barattucci (68′). Amarillas: 3 del Hércules y 6 del Villarreal B.
- Juventud de Torremolinos-Huesca. Goles del Juventud de Torremolinos: I. Matiti (84′). Amarillas: 2 del Juventud de Torremolinos y 1 del Huesca.
- Real Jaén-Real Zaragoza. Goles del Real Zaragoza: J. Jardi (45+3′ de penalti), M. A. Cuenca (54′), P. Sans (78′ de penalti), O. Urena (80′). Amarillas: 0 del Real Jaén y 3 del Real Zaragoza.
- Atlético Madrileño-Teruel. Goles del Atlético Madrileño: D. Garcia (81′). Amarillas: 1 del Atlético Madrileño y 5 del Teruel.
- Ibiza-Cartagena. Goles del Cartagena: I. Ribeiro (38′ de penalti). Amarillas: 4 del Ibiza y 2 del Cartagena.
- Algeciras-Antequera. Goles del Algeciras: P. Martinez (59′), A. Gomez (74′); del Antequera: Luismi Gutierrez (90+4′). Amarillas: 2 del Algeciras y 3 del Antequera.
- Real Murcia-Alcorcón. Goles del Real Murcia: D. Bosilj (43′); del Alcorcón: J. Lancho (55′), X. Irurita (68′). Amarillas: 2 del Real Murcia y 2 del Alcorcón. Expulsado: J. Jorquera Romero (Real Murcia, 36′).
Clasificación y próxima jornada
La clasificación de Primera Federación grupo 2 está en la web oficial de la RFEF. La jornada 13 se juega el fin de semana del 22 de noviembre, según el calendario oficial; los horarios, en la web de resultados de la RFEF.
Más resultados: resultados de la jornada 12 del grupo 1 de Primera Federación y resultados de la jornada 11 de Primera Federación grupo 2.
Fuente: resultados oficiales de la RFEF en rfef.es (provisionales hasta el cierre de cada acta); goles y tarjetas, API-Football.