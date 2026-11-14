Estos son los resultados oficiales de todos los sorteos de lotería celebrados en España el sábado 14 de noviembre de 2026. A continuación puedes consultar las combinaciones ganadoras de Lotería Nacional, La Primitiva, Bonoloto y ONCE.
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Lotería Nacional
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Primer premio: 75409 (60.000 € al décimo)
Segundo premio: 38422 (12.000 € al décimo)
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Reintegros: 0, 4, 9
Extracciones de cuatro cifras: 2004 · 2888 · 4896 · 8274
Extracciones de tres cifras: 249 · 491 · 594 · 624 · 640 · 655 · 781 · 824 · 863 · 924
Extracciones de dos cifras: 06 · 07 · 14 · 21 · 38 · 48 · 50 · 76 · 98
Noticia del sorteo: Lotería Nacional hoy, sábado 14 de noviembre: números premiados
La Primitiva
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03 · 22 · 24 · 30 · 48 · 49
Complementario: 37
Reintegro: 1
Joker: 8820777
Noticia del sorteo: La Primitiva del 14 de noviembre: combinación ganadora y premios
Bonoloto
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01 · 12 · 27 · 30 · 36 · 42
Complementario: 13
Reintegro: 3
Noticia del sorteo: Bonoloto del 14 de noviembre: combinación ganadora y premios
ONCE
Sueldazo Fin de Semana
08335. Serie 022. Reintegros 5
Noticia del sorteo: Sueldazo de la ONCE hoy, 14 de noviembre: número premiado
Mi día de la ONCE
24 de mayo de 1990 · número de la suerte 02
Super 11
01, 05, 06, 08, 09, 12, 23, 24, 26, 28, 32, 33, 37, 42, 51, 63, 69, 71, 73, 80. Último sorteo del día (21:15)
Triplex de la ONCE
716. Último sorteo del día (21:15)
Verificación oficial
Los resultados se ofrecen a título informativo. La única lista oficial válida es la que publican Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE.
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