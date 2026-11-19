El IBEX 35 cerró este jueves 19 de noviembre de 2026 en 19.186,20 puntos, con una caída del 0,97% en la bolsa española, según Yahoo Finance. El índice perdió 187,10 puntos respecto a la sesión anterior.

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Cómo cerró el IBEX 35

El índice abrió la sesión en 19.495,00 puntos, nivel que también marcó su máximo intradía. El cierre, en 19.186,20 puntos, coincidió con el mínimo alcanzado durante la jornada.

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La sesión anterior había terminado en 19.373,30 puntos. La diferencia entre ambos cierres fue de 187,10 puntos, una variación del 0,97% a la baja, según Yahoo Finance.

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Entre la apertura y el cierre del jueves, el índice pasó de 19.495,00 a 19.186,20 puntos. El recorrido entre el máximo y el mínimo de la sesión fue de 308,80 puntos.

Apertura: 19.495,00 puntos.

19.495,00 puntos. Máximo: 19.495,00 puntos.

19.495,00 puntos. Mínimo: 19.186,20 puntos.

19.186,20 puntos. Cierre: 19.186,20 puntos.

19.186,20 puntos. Variación: −187,10 puntos, un 0,97%.

Evolución de la semana

El cierre del jueves prolongó la secuencia de descensos registrada desde el viernes 13 de noviembre. El IBEX 35 terminó aquella sesión en 20.020,10 puntos y bajó en cada una de las cuatro sesiones posteriores.

Los últimos cinco cierres

Viernes 13 de noviembre: 20.020,10 puntos.

20.020,10 puntos. Lunes 16 de noviembre: 19.946,60 puntos.

19.946,60 puntos. Martes 17 de noviembre: 19.625,30 puntos.

19.625,30 puntos. Miércoles 18 de noviembre: 19.373,30 puntos.

19.373,30 puntos. Jueves 19 de noviembre: 19.186,20 puntos.

Entre el cierre del viernes 13 y el del jueves 19, el índice perdió 833,90 puntos. En ese periodo pasó de cerrar por encima de los 20.000 puntos a terminar en 19.186,20.

El lunes 16 abrió en 20.061,50 puntos y alcanzó un máximo de 20.082,20. Cerró en 19.946,60 puntos, que fue también el mínimo de aquella sesión.

El martes 17 comenzó en 19.848,90 puntos y llegó a un máximo de 19.875,50. Al cierre se situó en 19.625,30 puntos, de nuevo en el mínimo de la jornada.

El miércoles 18, la apertura y el máximo coincidieron en 19.605,70 puntos. El índice tocó un mínimo de 19.358,00 y terminó en 19.373,30 puntos, antes del descenso registrado el jueves.

Euríbor y mercados

El euríbor es un tipo de referencia utilizado en préstamos e hipotecas. Su evolución forma parte del contexto de tipos de interés que siguen los mercados financieros.

Los tipos de interés y los índices bursátiles reflejan aspectos distintos del mercado: el euríbor es una referencia de tipos, mientras que el IBEX 35 recoge la evolución de valores cotizados en la bolsa española.

El índice terminó la jornada del 19 de noviembre en su mínimo del día, con un descenso del 0,97% respecto al cierre del miércoles, según Yahoo Finance.

Fuente: cotización del IBEX 35 en Yahoo Finanzas.

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