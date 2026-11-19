El líder de Vox ha defendido en Benavente (Zamora) el requisito impulsado por la Consejería de Cultura de la Junta —dirigida por Alberto Díaz Pico— para evitar subvenciones a producciones «de carácter ideológico», frente a las críticas de parte del sector audiovisual.

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El presidente de Vox y candidato a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha respaldado este jueves la cláusula «antiideológica» incorporada a las subvenciones para la producción audiovisual en Castilla y León, afirmando que denegar financiación pública a obras «de carácter ideológico» está «muy alejado de la censura», según informa la agencia EFE.

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En una rueda de prensa celebrada en Benavente (Zamora), Abascal ha respondido a las preguntas de los periodistas sobre la medida aprobada en el Ejecutivo autonómico de coalición entre PP y Vox a instancias del consejero de Cultura, Alberto Díaz Pico (Vox), señalando que la posición de su formación es común para Castilla y León y para el resto de España.

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Argumentos del líder de Vox

Durante su comparecencia, Abascal ha sostenido que el respaldo económico de las administraciones debe dirigirse a iniciativas culturales sin carga política o partidista:

Destino de los fondos públicos: «Desde luego, no tiene que ser el Estado el que esté ayudando a hacer ningún tipo de producción de carácter ideológico», ha afirmado, añadiendo que «la cultura debe tener ayudas públicas, pero no la ideología» y que «el que quiera hacer ideología, que se lo pague», con independencia de su orientación política.

«Desde luego, no tiene que ser el Estado el que esté ayudando a hacer ningún tipo de producción de carácter ideológico», ha afirmado, añadiendo que «la cultura debe tener ayudas públicas, pero no la ideología» y que «el que quiera hacer ideología, que se lo pague», con independencia de su orientación política. Rechazo a la etiqueta de censura: El dirigente de Vox ha asegurado que no va a ser «el censor de ninguna película», ha defendido que el apoyo institucional debe centrarse en la cultura «de calidad y no ideológica» y ha sostenido que «la censura es la de aquellos que siempre han financiado producciones ideológicas» en un único sentido.

Contexto y debate en el sector cultural

La controversia gira en torno a la declaración de compromiso que la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León exige firmar —en un plazo de cinco días hábiles— a los solicitantes de ayudas para largometrajes y cortometrajes, por la que se comprometen a desarrollar sus proyectos sin incluir «adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas».

Postura Argumentos principales Consejería de Cultura y Vox Sostienen que se trata de un trámite administrativo para garantizar la neutralidad institucional, el pluralismo y el mérito artístico en el uso del dinero público, evitando financiar propaganda política. Representantes del sector audiovisual Cineastas y directores de festivales de la comunidad han cuestionado el requisito por considerarlo inédito, discrecional —al no detallar qué criterios ni qué órgano evaluarán la existencia de ideología— y perjudicial para la libertad creativa y las pequeñas productoras locales.

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