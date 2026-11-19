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La Ciudad de Ceuta ha solicitado un refuerzo notable y visible de los Cuerpos de Seguridad durante las fiestas navideñas, haciendo hincapié en las zonas de mayor afluencia, como el Poblado Marinero.

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El consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Gaitán, trasladó esta petición durante la reunión de la Junta Local de Seguridad. En este encuentro, se también se abordó el dispositivo que se implementará para las elecciones del próximo 29 de noviembre.

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Gaitán expresó su agradecimiento y reconocimiento al esfuerzo realizado por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, especialmente en las circunstancias excepcionales que vive Ceuta en la actualidad.