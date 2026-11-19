Un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras remitido a la Audiencia Nacional calcula entre 8.000 y 10.000 flotadores en el escenario más probable —alrededor del 80 % de un mismo modelo— durante el cruce de finales de julio.

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La Policía Nacional apunta a que la entrada masiva de migrantes a Ceuta los días 30 y 31 de julio contó con un «componente logístico» y una «planificación previa», a partir del análisis del uso masivo de flotadores de plástico —en su mayoría de un mismo modelo negro con estampado que imita neumáticos— empleados para cruzar a nado, según recoge la agencia EFE a partir de un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) incorporado a la causa en la Audiencia Nacional.

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Cálculo de flotadores y falta de stock local

El CENIF sitúa el rango total de flotadores utilizados entre 4.000 y 30.000 unidades, fijando como escenario intermedio más probable el uso de entre 8.000 y 10.000 flotadores, de los cuales aproximadamente el 80 % correspondían al mismo modelo.

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Los investigadores descartan que este volumen pudiera adquirirse de forma espontánea o individualizada en la zona:

Comercio local y compras online: En Castillejos constan apenas cuatro puntos de venta físicos (tres pequeños bazares y una juguetería mayor), sin existencias suficientes para atender una demanda repentina de miles de unidades; además, las compras en línea consultadas limitan los pedidos a un máximo de 100 flotadores por operación, con plazos de entrega de entre dos y quince días.

En constan apenas cuatro puntos de venta físicos (tres pequeños bazares y una juguetería mayor), sin existencias suficientes para atender una demanda repentina de miles de unidades; además, las compras en línea consultadas limitan los pedidos a un máximo de por operación, con plazos de entrega de entre dos y quince días. Desplazamiento desde origen: Los agentes tampoco consideran verosímil que los migrantes llevaran los hinchables desde sus lugares de origen, dado que ni las imágenes del flujo hacia la frontera ni las entrevistas con migrantes respaldan esa hipótesis (solo tres de los 91 migrantes entrevistados entre septiembre y noviembre indicaron haberlo traído desde su ciudad de origen).

Dimensiones del cruce y testimonios recabados

El informe estima que la entrada irregular de finales de julio pudo involucrar a entre 100.000 y 125.000 personas, en su mayoría marroquíes, que accedieron principalmente a nado por el entorno del espigón del Tarajal tras una convocatoria previa en redes sociales en fecha y lugar concretos.

Variable analizada Datos del informe policial Flotadores estimados (escenario probable) Entre 8.000 y 10.000 (rango total: 4.000 a 30.000) Porcentaje de modelo coincidente Alrededor del 80 % del mismo modelo Coste estimado en flotadores Entre 18.000 y 330.000 euros (a 50–120 dírhams / ~4,50–11 € por unidad) Personas en la entrada masiva Estimación de 100.000 a 125.000 (pendiente de determinación exacta)

Relatos de los migrantes: De las 31 entrevistas en las que se mencionan flotadores, 21 apuntan a compras en Castillejos y 7 en la playa antes del espigón; el informe destaca el testimonio de una migrante que afirmó haber comprado los flotadores a un militar cerca de la orilla por 270 dírhams (unos 27 euros).

La investigación continúa en curso en la Audiencia Nacional, donde también se han solicitado diligencias adicionales a Salvamento Marítimo sobre los rescates de los días 30 y 31 de julio y documentación gráfica vinculada a un vehículo estacionado en las inmediaciones del espigón durante la madrugada del día 30.