La instructora del Juzgado número 2 de Orgaz exige un inventario detallado de los elementos afectados y el registro exacto de cualquier pieza modificada o sustituida tras el siniestro del 28 de octubre, que dejó 69 muertos.

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La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Orgaz (Toledo) ha autorizado a Adif a reconstruir y reparar el tramo de vía afectado por el accidente ferroviario de Urda del pasado 28 de octubre —en el que fallecieron 69 personas y 232 resultaron heridas—, pero ha condicionado el permiso a dos requisitos para evitar que se repita lo sucedido tras el siniestro de Adamuz, según informa La Razón.

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La causa judicial por el descarrilamiento o accidente de Urda continúa bajo secreto de sumario mientras se practican diligencias sobre la infraestructura y las circunstancias del siniestro.

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Las dos condiciones exigidas a Adif

En su providencia, la magistrada atiende la solicitud del gestor ferroviario pero fija dos obligaciones documentales antes y después de la intervención:

Listado de elementos afectados: A instancias de la Fiscalía, Adif deberá concretar y remitir al juzgado el inventario completo de los elementos afectados una vez concluidas la inspección y los trabajos topográficos en la zona del accidente. Detalle de reparaciones y ubicación exacta: Una vez terminadas las obras de reparación y reconstrucción, el gestor deberá aportar una relación de todos y cada uno de los elementos modificados, reparados o sustituidos, indicando en todo caso su «lugar exacto».

El antecedente de Adamuz

El control impuesto por el juzgado de Orgaz responde al precedente del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba) el 18 de enero, con 46 fallecidos:

Aspecto Precedente de Adamuz (18 de enero) Nueva autorización en Urda (28 de octubre) Control de cambios en la vía Adif sustituyó un tramo de vía de 36 metros de madrugada sin permiso previo de la jueza, motivando reproches y orden de supervisión de la Guardia Civil. Autorización expresa condicionada a remitir listado de elementos afectados e inventario exacto de cambios y ubicaciones. Custodia de piezas Tras el arranque de trabajos de emergencia, se retiraron cupones y hasta 52 traviesas de hormigón del desvío norte, custodiadas en la base de Hornachuelos ante dudas sobre su trazabilidad y respaldo técnico. Toda la documentación técnica y de trazabilidad de las piezas intervenidas deberá incorporarse al sumario judicial.