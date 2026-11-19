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El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, afirmó en su intervención en el evento Metafuturo de Atresmedia, celebrado el pasado 19 de noviembre, que «un caballa nunca se rinde».

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Este mensaje subraya la resiliencia y el espíritu luchador del pueblo ceutí, resaltando el compromiso de la Ciudad Autónoma en seguir adelante ante cualquier adversidad.

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El evento tuvo lugar en un contexto donde se discuten temas importantes para la ciudadanía, y Vivas aprovechó la ocasión para mostrar su apoyo y confianza en la comunidad de Ceuta.