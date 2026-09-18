Bayern de Múnich 7 – 0 Union Berlin — viernes, 18 de septiembre de 2026, en la jornada 4 de la Bundesliga.

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Marcadores de la jornada 4

Bayern de Múnich 7 – 0 Union Berlin — [goles: Bayern de Múnich: Jamal Musiala 18′, Harry Kane 39′ (p.), Michael Olise 43′, Harry Kane 54′, Ismael Saibari 70′, Michael Olise 73′, Michael Olise 76′]

Duelos destacados

El Bayern de Múnich resolvió el encuentro con un resultado contundente. Jamal Musiala abrió el marcador en el minuto 18 y Harry Kane convirtió un penalti en el 39′ y añadió otro tanto en el 54′.

Michael Olise cerró la cuenta con tres goles (43′, 73′ y 76′), completando un hat-trick, y Ismael Saibari marcó en el 70′. El resultado destaca la superioridad ofensiva del Bayern en este partido.

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La goleada tendrá seguimiento entre los aficionados ceutíes interesados en la Bundesliga.

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