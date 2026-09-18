Albacete 1 – 2 Córdoba, partido de la jornada 6 de la Segunda División disputado el viernes 18 de septiembre de 2026.

Lee tambien: Primera Federación (grupo 1), jornada 4: empate entre UD Logroñés y Pontevedra

El Córdoba remontó tras encajar el gol inicial de Álex Rubio Roldán en el minuto 1. Ismael Ruiz Sánchez igualó en el 57′ y Diego Percan marcó el tanto decisivo en el 71′. Este viernes solo se disputó ese encuentro dentro de la jornada 6.

Marcadores de la jornada

Albacete 1 – 2 Córdoba (goles: Albacete: Álex Rubio Roldán [1′] | Córdoba: Ismael Ruiz Sánchez [57′], Diego Percan [71′])

Duelos destacados

Albacete 1 – 2 Córdoba

El Córdoba volteó el marcador en la segunda mitad tras el tempranero tanto de Álex Rubio Roldán (1′). Los goles de Ismael Ruiz Sánchez (57′) y Diego Percan (71′) dieron la victoria al conjunto visitante.

Lee tambien: Bundesliga, jornada 4: Bayern golea al Union Berlin

Te puede interesar