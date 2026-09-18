Elche 3 – 1 Espanyol, resultado del viernes 18 de septiembre de 2026 en la jornada 7 de LaLiga.

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Espanyol 1 – 3 Elche

Goles y eventos

Elche se adelantó con dos goles de Fernando Niño Rodríguez en los minutos [26′] y [29′], y añadió el tercero con Germán Valera en [78′].

Víctor Chust redujo para el Espanyol en [72′] (p.p.). El encuentro también registró una expulsión temprana: Federico Redondo Solari (Elche) en el minuto [6′]. El partido terminó 1-3 a favor de Elche.

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