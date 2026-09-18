Brentford derrotó al Chelsea 3-0 el viernes, 18 de septiembre de 2026, en la jornada 5 de la Premier League.

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Marcadores de la jornada 5

Brentford 3 – 0 Chelsea (goles: Jaidon Anthony [61′], Igor Thiago [83′], Fabio Carvalho [90+4′])

Duelos destacados

Los goles llegaron en la segunda mitad y marcaron la diferencia definitiva en el marcador.

Jaidon Anthony abrió el marcador en el [61′]. Igor Thiago amplió la ventaja al [83′]. Fabio Carvalho cerró el encuentro en el [90+4′], en tiempo añadido.

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El resultado interesa a los aficionados ceutíes que siguen la Premier League.

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