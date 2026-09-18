Monza 2-1 Sassuolo — G. Varela marcó un doblete (51′, 63′ p.) y V. Adzic recortó en el 88′ el viernes 18 de septiembre de 2026.

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Monza 2 – 1 Sassuolo — Monza: G. Varela [51′, 63′ (p.)]. Sassuolo: V. Adzic [88′].

Los dos goles de Monza llegaron en la segunda mitad, con el segundo transformado desde el punto de penalti. Sassuolo redujo distancias en el 88′ por obra de V. Adzic, pero no tuvo tiempo para lograr la igualada. Según el resumen de la jornada (Serie A, jornada 5) facilitado por los datos de partidos correspondientes al viernes, 18 de septiembre de 2026, el choque finalizó 2-1.

Para los aficionados ceutíes la coincidencia de huso horario fue relevante: Ceuta comparte con la península el CEST (UTC+2 en septiembre), por lo que la emisión no exigió ajuste de horario para los espectadores locales.

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Fuente: resumen de la jornada (Serie A, jornada 5) facilitado por los datos de partidos correspondientes al viernes, 18 de septiembre de 2026.

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