La jornada de sorteos de este viernes 6 de marzo de 2026 ha dejado diversos números afortunados en los juegos de azar más populares de España. Los sorteos del Euromillones, el Cuponazo de la ONCE, la Bonoloto y la Grossa del superdivendres han repartido suerte a lo largo de la geografía nacional, atrayendo la atención de miles de jugadores que aguardaban con expectación la combinación ganadora de sus boletos.

Bonoloto: combinación ganadora

El sorteo de la Bonoloto, celebrado este viernes 6 de marzo, ha determinado que la combinación ganadora está compuesta por los números 1, 15, 31, 38, 41 y 47. En cuanto a los números adicionales, el complementario ha correspondido al 9, mientras que el reintegro ha sido el 1.

Euromillones: los números premiados

Por su parte, el sorteo del Euromillones de este viernes ha arrojado el siguiente resultado: los números agraciados son 15, 16, 19, 28 y 37. Asimismo, las estrellas que completan la combinación ganadora han sido la 06 y la 09.

Cuponazo de la ONCE

En el ámbito de la ONCE, el sorteo del Cuponazo celebrado durante esta jornada ha premiado al número 78825, perteneciente a la serie 130. Este primer premio otorga al poseedor del cupón cuyas cinco cifras y serie coincidan con el resultado un montante de 9.000.000 de euros.

La Grossa del superdivendres

Finalmente, el sorteo de la Grossa del superdivendres de este 6 de marzo ha seleccionado como número principal premiado el 52045, de la serie 36. El boleto ganador que coincida con estas cinco cifras y la serie correspondiente obtendrá un premio de 500.000 euros.

Se recuerda a los participantes que, ante la posibilidad de errores u omisiones en la difusión de estos datos, la única relación oficial y válida de premios es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.