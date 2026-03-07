La combinación ganadora del sorteo de este viernes deja un premio de 1.871.532,90 euros a cada uno de los dos afortunados de primera categoría, quienes validaron sus boletos a través de internet.
El sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes ha concluido con un resultado extraordinario para dos usuarios. El bote acumulado, que ascendía a una cifra superior a los 3,7 millones de euros, ha sido repartido equitativamente entre dos acertantes de primera categoría (seis aciertos), quienes se embolsan un premio individual de 1.871.532,90 euros. Según ha informado Loterías y Apuestas del Estado, ambos boletos fueron validados a través del canal oficial de venta por internet.
Premios de segunda y tercera categoría
La jornada también ha dejado una cifra significativa de ganadores en las categorías inferiores, repartiendo suerte por varios puntos de la geografía española:
- Segunda categoría (5 aciertos + complementario): Se han registrado seis acertantes, cada uno de los cuales recibirá 34.778,66 euros. Los boletos fueron validados en los despachos receptores situados en Badajoz (nº 8.790), Montilla en Córdoba (nº 27.570), Málaga (nº 51.295), Ourense (nº 55.070), así como en la administración número 2 de Girona y la número 1 de Cheste, en Valencia.
- Tercera categoría (5 aciertos): Un total de 91 acertantes han logrado un premio de 1.146,55 euros cada uno.
La recaudación total alcanzada en este sorteo ha ascendido a 3.247.279,50 euros, consolidando a la Bonoloto como uno de los juegos de azar con mayor seguimiento en el país.