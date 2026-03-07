La combinación ganadora del sorteo de este viernes deja un premio de 1.871.532,90 euros a cada uno de los dos afortunados de primera categoría, quienes validaron sus boletos a través de internet.

El sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes ha concluido con un resultado extraordinario para dos usuarios. El bote acumulado, que ascendía a una cifra superior a los 3,7 millones de euros, ha sido repartido equitativamente entre dos acertantes de primera categoría (seis aciertos), quienes se embolsan un premio individual de 1.871.532,90 euros. Según ha informado Loterías y Apuestas del Estado, ambos boletos fueron validados a través del canal oficial de venta por internet.

Premios de segunda y tercera categoría

La jornada también ha dejado una cifra significativa de ganadores en las categorías inferiores, repartiendo suerte por varios puntos de la geografía española:

Segunda categoría (5 aciertos + complementario): Se han registrado seis acertantes, cada uno de los cuales recibirá 34.778,66 euros . Los boletos fueron validados en los despachos receptores situados en Badajoz (nº 8.790), Montilla en Córdoba (nº 27.570), Málaga (nº 51.295), Ourense (nº 55.070), así como en la administración número 2 de Girona y la número 1 de Cheste, en Valencia.

Tercera categoría (5 aciertos): Un total de 91 acertantes han logrado un premio de 1.146,55 euros cada uno.

La recaudación total alcanzada en este sorteo ha ascendido a 3.247.279,50 euros, consolidando a la Bonoloto como uno de los juegos de azar con mayor seguimiento en el país.