La fase de octavos de final de la Champions League ha dejado una primera tanda de partidos de ida marcada por las sorpresas y resultados que complican la continuidad de varios gigantes del fútbol europeo. La competición, que ya ha superado su ecuador en esta ronda, presenta un panorama incierto en la mayoría de sus cruces, con la excepción de una eliminatoria que parece quedar prácticamente sentenciada.

El Bodo/Glimt mantiene su idilio europeo

Uno de los nombres propios de esta edición sigue siendo el Bodo/Glimt. El conjunto noruego, que encadena cinco victorias consecutivas en la máxima competición continental —tras haber superado previamente a rivales de la talla del Manchester City, el Atlético de Madrid y el Inter de Milán—, ha logrado un contundente 3-0 frente al Sporting de Portugal. Los tantos de Fet, Blomberg y Hogh dejan a los portugueses ante un escenario muy adverso de cara al encuentro de vuelta en Lisboa.

Tropiezos de los equipos ingleses

La representación de la Premier League ha vivido una jornada aciaga. El Arsenal no pudo pasar del empate (1-1) en su visita al Bayer Leverkusen. Pese a que los alemanes se adelantaron mediante un cabezazo de su capitán, Robert Andrich, el equipo londinense rescató las tablas en el minuto 88 gracias a un penalti transformado por Kai Havertz.

Este resultado se suma a la derrota sufrida por el Liverpool, que cayó por la mínima (1-0) en Estambul ante el Galatasaray, y al revés del Chelsea, que se vio superado por el París Saint-Germain en el Parque de los Príncipes. El conjunto parisino, en un encuentro intenso, terminó imponiéndose por 5-2 gracias a una actuación destacada de Vitinha y un doblete de Kvaratskhelia, decantando a su favor un duelo que se mantuvo igualado hasta los instantes finales.

El Bayern de Múnich, único equipo con pie y medio en cuartos

Mientras que en la mayoría de las eliminatorias todo queda pendiente para la vuelta, el Bayern de Múnich ha protagonizado el resultado más abultado de esta fase al imponerse 1-6 al Atalanta en Bérgamo. A pesar de la ausencia de su delantero Harry Kane, el conjunto bávaro ha dejado la eliminatoria prácticamente resuelta.

Por su parte, el Real Madrid logró una importante victoria por 3-0 ante el Manchester City, mientras que el Atlético de Madrid también toma ventaja tras su triunfo por 5-2 frente al Tottenham, dejando la eliminatoria encarrilada para su visita a Londres. En el choque restante, el Newcastle y el Barcelona firmaron un empate (1-1).

Resumen de los resultados de ida

• Galatasaray 1-0 Liverpool

• Newcastle 1-1 Barcelona

• Atlético 5-2 Tottenham

• Atalanta 1-6 Bayern

• Leverkusen 1-1 Arsenal

• Real Madrid 3-0 Manchester City

• Bodo/Glimt 3-0 Sporting

• PSG 5-2 Chelsea