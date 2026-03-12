En este jueves de la tercera semana de Cuaresma, 12 de marzo de 2026, la Iglesia universal celebra a uno de sus pilares más firmes: San Gregorio Magno. Su figura no solo definió el Papado durante la Edad Media, sino que moldeó la espiritualidad, la música y la administración de la Iglesia tal como la conocemos hoy.

San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia (540-604)

Gregorio era un hombre de altísima cuna en Roma que, al sentir la llamada de Dios, lo dejó todo —incluida su carrera política como prefecto de Roma— para hacerse monje.

• «Servus servorum Dei»: Fue el primer Papa en adoptar este título, «Siervo de los siervos de Dios», marcando un antes y un después en cómo se entendía la autoridad: no como mando, sino como servicio radical.

• El reformador incansable: Su labor fue titánica. Reformó la disciplina del clero, organizó la ayuda a los pobres de Roma, envió misioneros a las islas británicas (logrando la conversión de los anglosajones) y, fundamentalmente, codificó la liturgia y el canto que lleva su nombre: el canto gregoriano.

• El Pastor en tiempos de caos: Le tocó gobernar la Iglesia en años de invasiones lombardas, hambre y peste. A pesar de su salud frágil, fue el verdadero «gobernador» de Roma, protegiendo a la población cuando las autoridades imperiales fallaban. Sus escritos, como la Regla Pastoral, han sido el manual de cabecera de obispos durante más de mil años.

Otros santos que se celebran el 12 de marzo

Junto al gran Papa Gregorio, hoy recordamos a:

• San Teófanes el Cronista: Monje bizantino del siglo IX, famoso por su Crónica, que es una de las fuentes principales para conocer la historia del Imperio Romano de Oriente. Sufrió persecución por defender la veneración de las imágenes sagradas.

• San Maximiliano de Tebessa, mártir: Un joven recluta que, en el año 295, se negó a llevar el brazalete militar alegando: «Soy cristiano y no puedo luchar». Su martirio es uno de los testimonios más antiguos sobre la objeción de conciencia cristiana.

• Santa Fina de San Gimignano: Una joven italiana del siglo XIII que, tras años de una enfermedad dolorosa vivida con alegría heroica, se convirtió en un símbolo de paciencia y esperanza en su ciudad.

• San Pablo Aureliano: Monje galés que evangelizó la Bretaña francesa y fundó la catedral de Saint-Pol-de-Léon.

Beatos

• Beata Ángela de la Cruz (revisión): Aunque su fiesta es el 2 de marzo, su devoción sigue tan viva en España que hoy muchas casas de su congregación continúan los actos de piedad de su mes.