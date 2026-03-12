La tensión y los giros inesperados continúan marcando el ritmo en las Perfumerías de la Reina. En el episodio de este 12 de marzo, la serie de Antena 3 aborda un enfrentamiento clave entre Manuela y Tasio, mientras el diagnóstico de Miguel provoca un choque frontal entre Pablo y Luz.

La trama de «Sueños de libertad» alcanza este jueves, 12 de marzo, su capítulo número 517, consolidándose como uno de los pilares de la programación vespertina de Antena 3. A partir de las 15:45 horas, la audiencia podrá conocer los nuevos acontecimientos que sacuden a los protagonistas de las Perfumerías de la Reina, en una jornada donde los vínculos personales y las tensiones profesionales vuelven a ponerse a prueba.

Conflictos y nuevas alianzas en las Perfumerías de la Reina

El episodio de hoy destaca por la celebración de la unión entre Damián y Digna, un evento que sirve de telón de fondo para las complejas relaciones que se tejen en el entorno de la familia. Mientras tanto, en el plano más amable de la trama, la relación entre Salva y Claudia parece consolidarse, fluyendo de manera positiva tras su última cita.

Sin embargo, no todo son buenas noticias. La serie vuelve a incidir en la dureza de la realidad, especialmente en la convivencia entre Marta y Cloe, cuya situación personal se vuelve cada vez más difícil. Asimismo, la tensión escala en el ámbito laboral y personal: Carmen ha logrado decepcionar a Claudia y a Valentina, añadiendo una nueva capa de fricción a las relaciones cotidianas.

El diagnóstico de Miguel desata la discordia

Uno de los puntos críticos de esta entrega lo protagoniza el ámbito médico. Luz recibe una noticia inquietante que altera la calma, pero es el diagnóstico de Miguel el que genera un conflicto directo. Pablo Sánchez no ha dudado en enfrentarse a Luz para confrontar su visión sobre la situación de salud del personaje, dejando patente la distancia de pareceres ante un diagnóstico que promete traer consecuencias a largo plazo.

Por último, la jornada estará marcada por un momento de gran intensidad dialéctica: Manuela, harta de ciertas actitudes, decide enfrentarse a Tasio y «cantarle las cuarenta», un episodio que promete ser clave para entender los próximos movimientos de ambos personajes en una semana que sigue marcada por las dificultades y los secretos en el seno de la producción de Atresmedia.