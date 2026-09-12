LaLiga completó la jornada 5 el sábado 12 de septiembre de 2026 con cuatro partidos: se marcaron 15 goles —7 locales y 8 visitantes— y se registró una expulsión en Racing Santander–Alavés.

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Marcadores de la jornada 5

Racing Santander 2-1 Alavés [Alavés: Ville Koski 18′ | Racing Santander: Yassir Zabiri 38′, Yassir Zabiri 53′ | expulsados: André Almeida (Racing Santander, 89′)]

[Alavés: Ville Koski 18′ | Racing Santander: Yassir Zabiri 38′, Yassir Zabiri 53′ | expulsados: André Almeida (Racing Santander, 89′)] Osasuna 0-2 Espanyol [Espanyol: Roberto Fernández Jaén 3′, Roberto Fernández Jaén 17′]

[Espanyol: Roberto Fernández Jaén 3′, Roberto Fernández Jaén 17′] Athletic Club 1-1 Elche [Elche: Facundo Buonanotte 50′ (p.) | Athletic Club: Iñaki Williams 79′]

[Elche: Facundo Buonanotte 50′ (p.) | Athletic Club: Iñaki Williams 79′] Real Madrid 4-1 Rayo Vallecano [Real Madrid: Kylian Mbappé 14′ (p.), Álvaro Fernández Carreras 17′, Jude Bellingham 35′, Kylian Mbappé 90+1′ | Rayo Vallecano: Sergio Camello 51′]

Duelo destacado

Real Madrid venció 4-1 al Rayo Vallecano; Kylian Mbappé firmó dos tantos, incluido el penalti del 14′ y el gol del 90+1′.

Otros resultados

El Espanyol se impuso a Osasuna por 0-2 con dos goles de Roberto Fernández Jaén en el 3′ y el 17′. Athletic Club y Elche empataron 1-1: Facundo Buonanotte adelantó a Elche de penalti en el 50′ y Iñaki Williams igualó en el 79′. En Santander, Ville Koski abrió el marcador para el Alavés en el 18′, pero Yassir Zabiri remontó con dos tantos (38′ y 53′); André Almeida fue expulsado en el 89′.

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