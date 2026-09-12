El Borussia Dortmund ganó 3-0 al SC Paderborn 07 y el SC Freiburg goleó 5-0 al Borussia Mönchengladbach en la jornada 3 de la Bundesliga, disputada el sábado 12 de septiembre de 2026.

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Marcadores de la jornada 3

Borussia Dortmund 3 – 0 SC Paderborn 07 [Fábio Silva 5′, Felix Nmecha 80′, Felix Nmecha 89′]

[Fábio Silva 5′, Felix Nmecha 80′, Felix Nmecha 89′] Hoffenheim 2 – 1 VfB Stuttgart [Adam Hložek 13′, Adam Hložek 67′ | Maximilian Mittelstädt 48′]

[Adam Hložek 13′, Adam Hložek 67′ | Maximilian Mittelstädt 48′] SC Freiburg 5 – 0 Borussia Mönchengladbach [Yannick Engelhardt 23′, Igor Matanovic 29′, Igor Matanovic 77′, Yannick Engelhardt 79′, Maximilian Eggestein 86′; expulsados: Tim Kleindienst (Borussia Mönchengladbach, 52′)]

[Yannick Engelhardt 23′, Igor Matanovic 29′, Igor Matanovic 77′, Yannick Engelhardt 79′, Maximilian Eggestein 86′; expulsados: Tim Kleindienst (Borussia Mönchengladbach, 52′)] FC Augsburg 2 – 2 Bayer Leverkusen [Christian Kofane 18′, Patrik Schick 89′ | Michael Gregoritsch 50′, Michael Gregoritsch 55′]

[Christian Kofane 18′, Patrik Schick 89′ | Michael Gregoritsch 50′, Michael Gregoritsch 55′] Maguncia 1 – 3 Eintracht Frankfurt [Can Yilmaz Uzun 9′, Jonathan Burkardt 45+1′, Can Yilmaz Uzun 60′ | Phillip Tietz 89′; penaltis fallados: Nadiem Amiri (Maguncia)]

[Can Yilmaz Uzun 9′, Jonathan Burkardt 45+1′, Can Yilmaz Uzun 60′ | Phillip Tietz 89′; penaltis fallados: Nadiem Amiri (Maguncia)] Colonia 1 – 1 Werder Bremen [Linton Maina 11′ | Niclas Füllkrug 69′; penaltis fallados: Thijs Dallinga (Colonia)]

Duelos destacados

Borussia Dortmund dominó desde el inicio ante el SC Paderborn 07. Fábio Silva adelantó a los locales en el 5′ y Felix Nmecha cerró el marcador con dos tantos en el 80′ y el 89′, según los registros de la competición.

El SC Freiburg ofreció la victoria más amplia de la jornada. El equipo visitante anotó cinco goles —con dianas de Yannick Engelhardt, Igor Matanovic y Maximilian Eggestein— y el Borussia Mönchengladbach se quedó con diez tras la expulsión de Tim Kleindienst en el 52′.

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En Hoffenheim, Adam Hložek firmó un doblete (13′ y 67′) que resultó decisivo ante el VfB Stuttgart, que había recortado diferencias con el tanto de Maximilian Mittelstädt al 48′.

Los empates y los penaltis fallados marcaron otros encuentros. Bayer Leverkusen y FC Augsburg empataron 2-2 tras los goles de Christian Kofane y Patrik Schick por parte del Leverkusen y los dos tantos de Michael Gregoritsch para Augsburg. En Maguncia, Can Yilmaz Uzun firmó dos goles en el 9′ y en el 60′ para el empate final de la jornada ante Eintracht Frankfurt, partido en el que Nadiem Amiri falló un penalti. Colonia y Werder Bremen empataron 1-1; Linton Maina adelantó a Colonia y Niclas Füllkrug igualó, y Thijs Dallinga falló un penalti para Colonia.

Ceuta comparte huso horario (CET/CEST) con Alemania, por lo que los horarios de estos partidos coinciden con la hora local ceutí.

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