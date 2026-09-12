La jornada 3 de la Primera Federación (grupo 2), disputada el 12 de septiembre de 2026, dejó tres empates y tres victorias locales.

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Los choques se decidieron por detalles: un penalti fallado en Águilas-Real Madrid Castilla y goles en tiempo de descuento cambiaron el signo de varios encuentros. Hubo además partidos resueltos por la mínima, lo que mantiene la categoría igualada en sus primeras jornadas.

Resultados (jornada 3)

Águilas 1 – 0 Real Madrid Castilla [Águilas: J. Castedo 11′; penaltis fallados: R. Fettal (Real Madrid Castilla)]

[Águilas: J. Castedo 11′; penaltis fallados: R. Fettal (Real Madrid Castilla)] Antequera 1 – 1 Alcorcón [Antequera: D. Ilahude 30′ | Alcorcón: E. Aparicio 60′]

[Antequera: D. Ilahude 30′ | Alcorcón: E. Aparicio 60′] Europa 1 – 2 Hércules [Hércules: Antonin 20′, F. Sol 90+3′ | Europa: K. Noureddine 67′]

[Hércules: Antonin 20′, F. Sol 90+3′ | Europa: K. Noureddine 67′] Ibiza 2 – 0 Sant Andreu [Ibiza: J. Lazo 26′ (p.), M. Justo 90+1′]

[Ibiza: J. Lazo 26′ (p.), M. Justo 90+1′] Teruel 0 – 1 Real Jaén [Real Jaén: M. Siverio 63′]

[Real Jaén: M. Siverio 63′] Rayo Majadahonda 1 – 1 FC Cartagena [FC Cartagena: R. Dacosta 33′ | Rayo Majadahonda: M. Gonzaga 40′]

Duelos destacados

El Hércules se impuso en Europa gracias a un tanto en el 90+3′ de F. Sol, después de que Antonin hubiera avanzado en el 20′. Europa intentó reaccionar y acortó distancias con el gol de K. Noureddine al 67′.

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En Ibiza, el partido se decidió por un penalti transformado por J. Lazo y un tanto en el descuento de M. Justo. En Águilas el penalti fallado por R. Fettal resultó determinante. El empate entre Rayo Majadahonda y FC Cartagena dejó los puntos repartidos tras los goles de R. Dacosta y M. Gonzaga.

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