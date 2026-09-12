Cagliari se impuso 1-2 al Atalanta en la jornada 4 de la Serie A, disputada el sábado 12 de septiembre de 2026. Las otras dos citas terminaron en empate: Genoa-Frosinone (1-1) y Lazio-Milan (2-2).

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Marcadores de la jornada 4

Genoa 1 – 1 Frosinone [Frosinone: G. Kvernadze 14′ | Genoa: J. Vasquez 50′]

[Frosinone: G. Kvernadze 14′ | Genoa: J. Vasquez 50′] Lazio 2 – 2 Milan [Lazio: M. Cancellieri 10′, T. Noslin 39′ | Milan: D. Moreira 65′, D. Moreira 67′]

[Lazio: M. Cancellieri 10′, T. Noslin 39′ | Milan: D. Moreira 65′, D. Moreira 67′] Atalanta 1 – 2 Cagliari [Cagliari: P. Mendy 19′, D. Maldini 61′ (p.) | Atalanta: G. Scamacca 41′]

Duelo destacado: Lazio y Milan, remontada y goles consecutivos

Lazio se adelantó con M. Cancellieri en el minuto 10 y T. Noslin amplió la ventaja al 39′.

El Milan redujo distancias con D. Moreira en el 65′ y lo igualó apenas dos minutos después (67′), firmando el 2-2 final, según el acta del partido.

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Genoa-Frosinone: empate con expulsión y penalti fallado

G. Kvernadze adelantó al Frosinone en el 14′ y J. Vasquez igualó para el Genoa en el 50′.

Según el acta del encuentro, J. Vasquez fue expulsado en el 87′ y L. Colombo (Genoa) falló un penalti.

Atalanta-Cagliari: triunfo visitante con penalti decisivo

P. Mendy adelantó al Cagliari en el 19′, G. Scamacca empató para el Atalanta en el 41′ y D. Maldini convirtió un penalti en el 61′ que estableció el 1-2 definitivo.

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