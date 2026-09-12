Real Sociedad B ganó 3-1 al FC Andorra en la jornada 5 de la Segunda División, disputada el sábado 12 de septiembre de 2026.

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Marcadores de la jornada 5

FC Andorra 1 – 3 Real Sociedad B [Real Sociedad B: Dani Diaz 11′, Lander Astiazarán 34′, Inaki Ruperez 41′ | FC Andorra: Lautaro De León 70′]

[Real Sociedad B: Dani Diaz 11′, Lander Astiazarán 34′, Inaki Ruperez 41′ | FC Andorra: Lautaro De León 70′] Cádiz 0 – 1 Las Palmas [Las Palmas: Enrique Clemente 60′]

[Las Palmas: Enrique Clemente 60′] Girona 1 – 2 Castellón [Girona: Holmes Júnior Zamorano Muñoz 7′ | Castellón: Agustín Sienra 81′, Álvaro García Arana 86′; expulsados: Abel Ruíz (Girona, 52′)]

[Girona: Holmes Júnior Zamorano Muñoz 7′ | Castellón: Agustín Sienra 81′, Álvaro García Arana 86′; expulsados: Abel Ruíz (Girona, 52′)] Granada CF 1 – 1 Albacete [Granada CF: Owen Emeka 50′ | Albacete: Higinio Marín 81′ (p.)]

[Granada CF: Owen Emeka 50′ | Albacete: Higinio Marín 81′ (p.)] Córdoba 0 – 2 Almería

Duelos destacados

Real Sociedad B cerró el primer tiempo con un 3-0 contundente gracias a los goles de Dani Diaz (11′), Lander Astiazarán (34′) e Inaki Ruperez (41′) y resistió el tanto visitante de Lautaro De León (70′).

En el Girona-Castellón la expulsión de Abel Ruíz (52′) condicionó el partido; Holmes Júnior adelantó al Girona en el minuto 7 y Castellón le dio la vuelta con los goles de Agustín Sienra (81′) y Álvaro García Arana (86′).

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La victoria de Las Palmas en Cádiz llegó con un tanto de Enrique Clemente (60′), mientras que Granada y Albacete empataron 1-1 tras los goles de Owen Emeka (50′) y el penal convertido por Higinio Marín (81′).

Almería cerró la jornada con una victoria por 0-2 en Córdoba.

Estos resultados forman parte del calendario nacional de la categoría y son seguidos por los aficionados ceutíes.

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