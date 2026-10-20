Ceuta amanecerá y avanzará este martes 20 de octubre con intervalos nubosos y lluvia escasa, según la AEMET. La jornada dejará 25°C de máxima y 19°C de mínima.

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El viento soplará del O a 25 km/h y la probabilidad de precipitación es del 100%. La sensación térmica irá de 24°C a 19°C.

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Previsión para los próximos días

El miércoles 21 de octubre en Ceuta se espera poco nuboso, con 22°C de máxima y 17°C de mínima. El viento será del O a 25 km/h y la probabilidad de precipitación se mantiene en 0%.

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De cara al jueves 22, la previsión apunta a intervalos nubosos, con máximas de 23°C y mínimas de 16°C. El viento cambiará a E a 5 km/h y la precipitación tendrá una probabilidad del 10%. El viernes 23 se mantienen intervalos nubosos, con 24°C como máxima y 18°C como mínima, viento del O a 20 km/h y 10% de probabilidad de lluvia.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 25°C

25°C Temperatura mínima: 19°C

19°C Estado del cielo: Intervalos nubosos con lluvia escasa

Intervalos nubosos con lluvia escasa Viento: O 25 km/h

O 25 km/h Probabilidad de precipitación: 100%

100% Humedad relativa: 65% a 85%

65% a 85% Índice UV máximo: 4

Recomendaciones

Para moverse por Ceuta este martes, conviene llevar paraguas por la lluvia escasa prevista y la alta probabilidad de precipitación. Con viento del O de 25 km/h, es recomendable abrigarse para la sensación térmica, y ajustar la ropa por la franja de temperaturas entre 19°C y 25°C. El UV máximo será de 4, así que no es necesario un tratamiento extremo, pero sí conviene protegerse si se va a estar al aire libre.

Y en el resto de España

Para hoy, martes 20 de octubre, la AEMET prevé en las principales capitales: Madrid, nubes altas, de 10 a 17 °C; Barcelona, intervalos nubosos con lluvia escasa, de 15 a 22 °C y un 60 % de probabilidad de lluvia; Sevilla, intervalos nubosos con lluvia escasa, de 14 a 26 °C y un 80 % de probabilidad de lluvia; Valencia, intervalos nubosos, de 13 a 26 °C; Bilbao, intervalos nubosos, de 5 a 18 °C y un 50 % de probabilidad de lluvia; Zaragoza, nuboso, de 9 a 19 °C; Palma, nuboso con lluvia, de 16 a 23 °C y un 100 % de probabilidad de lluvia; Las Palmas de Gran Canaria, intervalos nubosos con lluvia escasa, de 20 a 25 °C y un 50 % de probabilidad de lluvia; y A Coruña, nuboso con lluvia, de 11 a 18 °C y un 100 % de probabilidad de lluvia.

Fuente: predicción por municipios de la AEMET.

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