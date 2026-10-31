Estos son los resultados oficiales de todos los sorteos de lotería celebrados en España el sábado 31 de octubre de 2026. A continuación puedes consultar las combinaciones ganadoras de Lotería Nacional, La Primitiva, Bonoloto y ONCE.
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Lotería Nacional
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Primer premio: 32586 (60.000 € al décimo)
Segundo premio: 91313 (12.012 € al décimo)
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Reintegros: 0, 1, 6
Extracciones de cuatro cifras: 0732 · 1255 · 2608 · 4525
Extracciones de tres cifras: 026 · 185 · 222 · 243 · 468 · 518 · 793 · 915 · 928 · 999
Extracciones de dos cifras: 13 · 21 · 32 · 37 · 40 · 65 · 73 · 86 · 89
La Primitiva
📊 Todos los resultados de La Primitiva →
02 · 06 · 08 · 17 · 27 · 30
Complementario: 47
Reintegro: 1
Joker: 6262149
Bonoloto
📊 Todos los resultados de Bonoloto →
04 · 05 · 21 · 32 · 40 · 46
Complementario: 42
Reintegro: 2
ONCE
Sueldazo Fin de Semana
40606. Serie 044. Reintegros 6
Super 11
01, 02, 03, 20, 22, 24, 27, 29, 30, 32, 36, 40, 52, 59, 62, 63, 67, 76, 78, 84. Último sorteo del día (21:15)
Triplex de la ONCE
036. Último sorteo del día (21:15)
Verificación oficial
Los resultados se ofrecen a título informativo. La única lista oficial válida es la que publican Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE.
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