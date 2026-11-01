El tiempo en Ceuta para este domingo, 1 de noviembre, estará marcado por cielos muy nubosos con lluvia escasa, según la AEMET. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y los 23 grados.

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La probabilidad de precipitación es del 100% y el viento soplará del este a 20 km/h. La sensación térmica también se situará entre los 19 y los 23 grados.

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Previsión para los próximos días

El lunes, 2 de noviembre, la AEMET prevé cielos cubiertos en Ceuta, con temperaturas entre 18 y 23 grados. El viento será del este a 15 km/h y la probabilidad de precipitación será del 0%.

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Para el martes se esperan cielos nubosos con lluvia escasa, una mínima de 17 grados y una máxima de 22. La probabilidad de precipitación será del 80%. El miércoles, los cielos estarán muy nubosos con lluvia, las temperaturas oscilarán entre 17 y 23 grados y la probabilidad de precipitación alcanzará el 95%. En ambos días, la previsión de viento es de 0 km/h.

Resumen del día en Ceuta

Temperaturas: mínima de 19 grados y máxima de 23.

mínima de 19 grados y máxima de 23. Sensación térmica: entre 19 y 23 grados.

entre 19 y 23 grados. Cielo: muy nuboso con lluvia escasa.

muy nuboso con lluvia escasa. Viento: del este a 20 km/h.

del este a 20 km/h. Probabilidad de precipitación: 100%.

100%. Humedad relativa: entre el 70% y el 95%.

entre el 70% y el 95%. Índice UV máximo: 4.

Recomendaciones

Ante la previsión de lluvia, conviene llevar paraguas durante la jornada.

Y en el resto de España

Para hoy, domingo 1 de noviembre, la AEMET prevé en las principales capitales: Madrid, poco nuboso, de 10 a 19 °C; Barcelona, despejado, de 14 a 23 °C; Sevilla, despejado, de 12 a 29 °C; Valencia, poco nuboso, de 12 a 25 °C; Bilbao, poco nuboso, de 7 a 18 °C; Zaragoza, despejado, de 8 a 20 °C; Palma, intervalos nubosos con lluvia escasa, de 10 a 23 °C y un 65 % de probabilidad de lluvia; Las Palmas de Gran Canaria, cubierto con lluvia, de 21 a 27 °C y un 100 % de probabilidad de lluvia; y A Coruña, nubes altas, de 11 a 19 °C.

Fuente: predicción por municipios de la AEMET.

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