El estadio de San Mamés acoge este domingo a las 21:00 horas, un nuevo enfrentamiento de máxima rivalidad regional entre el conjunto bilbaíno y la escuadra donostiarra en el campeonato doméstico

El campo de San Mamés será el escenario este domingo de un nuevo duelo de máxima rivalidad en el fútbol español con la disputa del partido entre el Athletic Club y la Real Sociedad. El encuentro, correspondiente a la undécima jornada del campeonato de LaLiga EA Sports de la temporada 2026-2027, reunirá a ambos equipos vascos sobre el césped a partir de las 21:00 horas, en una cita que concentra la atención de los aficionados del torneo de la regularidad.

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El derbi vasco llega en un tramo clave del calendario oficial, midiendo las fuerzas de dos de los representantes históricos de la competición en un enfrentamiento marcado por la exigencia de la categoría y la pugna por sumar tres puntos de gran valor en la clasificación general de Primera División.

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Horario y canales de televisión para seguir el derbi en directo

Para los seguidores que deseen seguir el desarrollo del encuentro entre el Athletic Club y la Real Sociedad desde sus hogares, la organización de la competición ha confirmado las vías oficiales de retransmisión televisiva en directo para todo el territorio nacional.

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El partido de la undécima jornada de LaLiga EA Sports se podrá ver en directo a través de la plataforma DAZN, encargada de ofrecer la cobertura completa del choque que se disputará en el estadio de San Mamés a partir de las 21:00 horas de este domingo.