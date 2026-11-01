El precio de la gasolina en Ceuta parte de 1,574 euros por litro para la gasolina 95 este domingo, 1 de noviembre de 2026, según el Ministerio para la Transición Ecológica. Las dos estaciones de ON365 en el muelle Alfau y en la avenida Teniente General Muslera ofrecen ese importe.

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El precio medio de la gasolina 95 en las diez estaciones analizadas es de 1,594 euros por litro, con un máximo de 1,614 euros. La gasolina 98 tiene un promedio de 1,615 euros por litro y el gasóleo A, de 1,739 euros, con precios entre 1,724 y 1,749 euros.

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Las gasolineras más baratas hoy

Las siguientes estaciones ofrecen los precios más bajos para cada carburante en Ceuta, según el Ministerio para la Transición Ecológica. Los importes corresponden a euros por litro.

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Gasolina 95

ON365 ocupa las dos primeras posiciones, con el mismo precio en sus estaciones del muelle Alfau y la avenida Teniente General Muslera. Las tres siguientes cobran 1,593 euros por litro.

ON365 , muelle Alfau, s/n: 1,574 euros.

, muelle Alfau, s/n: 1,574 euros. ON365 , avenida Teniente General Muslera, s/n: 1,574 euros.

, avenida Teniente General Muslera, s/n: 1,574 euros. DISA Varadero , avenida Muelle Cañonero Dato, 10: 1,593 euros.

, avenida Muelle Cañonero Dato, 10: 1,593 euros. Shell Muelle Dato , avenida Muelle Dato, 8: 1,593 euros.

, avenida Muelle Dato, 8: 1,593 euros. Shell Punta Almina, avenida Muelle Cañonero Dato, s/n: 1,593 euros.

Gasolina 98

Shell Muelle Dato ofrece el precio más bajo de gasolina 98, con 1,593 euros por litro. Le siguen las dos estaciones de ON365, ambas con un precio de 1,604 euros.

Shell Muelle Dato , avenida Muelle Dato, 8: 1,593 euros.

, avenida Muelle Dato, 8: 1,593 euros. ON365 , muelle Alfau, s/n: 1,604 euros.

, muelle Alfau, s/n: 1,604 euros. ON365 , avenida Teniente General Muslera, s/n: 1,604 euros.

, avenida Teniente General Muslera, s/n: 1,604 euros. DISA Varadero , avenida Muelle Cañonero Dato, 10: 1,623 euros.

, avenida Muelle Cañonero Dato, 10: 1,623 euros. Shell Punta Almina, avenida Muelle Cañonero Dato, s/n: 1,623 euros.

Diésel

Para el gasóleo A, las dos estaciones de Cepsa de la avenida Martínez Catena y la avenida González Tablas comparten el precio mínimo, de 1,724 euros por litro. Las dos estaciones de ON365 figuran a continuación, con 1,729 euros.

Cepsa , avenida Martínez Catena, s/n, frente a la playa del Chorrillo: 1,724 euros.

, avenida Martínez Catena, s/n, frente a la playa del Chorrillo: 1,724 euros. Cepsa , avenida González Tablas, s/n: 1,724 euros.

, avenida González Tablas, s/n: 1,724 euros. ON365 , muelle Alfau, s/n: 1,729 euros.

, muelle Alfau, s/n: 1,729 euros. ON365 , avenida Teniente General Muslera, s/n: 1,729 euros.

, avenida Teniente General Muslera, s/n: 1,729 euros. DISA Varadero, avenida Muelle Cañonero Dato, 10: 1,748 euros.

Las más caras

En gasolina 95, el precio máximo es de 1,614 euros por litro y corresponde a dos estaciones de Cepsa. La diferencia entre ese importe y el mínimo de 1,574 euros es de cuatro céntimos por litro.

Cepsa , avenida González Tablas, s/n: 1,614 euros.

, avenida González Tablas, s/n: 1,614 euros. Cepsa , avenida Martínez Catena, s/n, frente a la playa del Chorrillo: 1,614 euros.

, avenida Martínez Catena, s/n, frente a la playa del Chorrillo: 1,614 euros. Cepsa, avenida Juan de Borbón, 27: 1,594 euros.

La estación de la avenida Juan de Borbón cobra por la gasolina 95 el mismo importe que el promedio de las diez estaciones analizadas: 1,594 euros por litro.

Consejos

Antes de repostar, conviene comparar el precio del carburante que necesita el vehículo y comprobar la dirección de la estación. Una misma gasolinera no ocupa necesariamente la misma posición para gasolina 95, gasolina 98 y diésel.

También se puede revisar el precio por litro en el surtidor antes de comenzar el repostaje y tener en cuenta el trayecto hasta la estación elegida. Para comparar el coste de un llenado, basta con multiplicar el precio por litro por la cantidad que se vaya a repostar.

Fuente: precios de las gasolineras de Ceuta publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

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