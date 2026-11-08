Estos son los resultados oficiales de todos los sorteos de lotería celebrados en España el domingo 8 de noviembre de 2026. A continuación puedes consultar las combinaciones ganadoras de El Gordo de la Primitiva, Bonoloto, Lototurf y ONCE.
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El Gordo de la Primitiva
22 · 31 · 39 · 41 · 49
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Bonoloto
📊 Todos los resultados de Bonoloto →
10 · 13 · 14 · 24 · 25 · 33
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Complementario: 37
Reintegro: 2
Noticia del sorteo: Bonoloto del 8 de noviembre: combinación ganadora y premios
Lototurf
02 · 10 · 13 · 17 · 19 · 20
Reintegro: 6
Caballo ganador: 5
ONCE
Sueldazo Fin de Semana
27764. Serie 019. Reintegros 4
Noticia del sorteo: Sueldazo de la ONCE hoy, 8 de noviembre: número premiado
Mi día de la ONCE
16 de noviembre de 1929 · número de la suerte 06
Super 11
02, 04, 05, 12, 15, 16, 17, 21, 33, 34, 37, 40, 45, 52, 72, 75, 79, 83, 84, 85. Último sorteo del día (21:15)
Triplex de la ONCE
368. Último sorteo del día (21:15)
Verificación oficial
Los resultados se ofrecen a título informativo. La única lista oficial válida es la que publican Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE.