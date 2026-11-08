El Real Madrid ganó en el campo del Valencia el sábado 7 de noviembre en la jornada 12 de LaLiga. Es la victoria más amplia de la jornada. El partido tuvo una expulsión, la de José Gayà (Valencia).
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En los 10 partidos se han marcado 16 goles, con 2 victorias locales, 4 victorias a domicilio y 4 empates.
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Resultados de la jornada 12 de LaLiga
|Fecha
|Partido
|Resultado
|vie. 6/11
|Sevilla-Alavés
|0-0
|sáb. 7/11
|Málaga-Racing de Santander
|1-2
|sáb. 7/11
|Espanyol-Deportivo
|0-0
|sáb. 7/11
|Osasuna-Athletic Club
|1-1
|sáb. 7/11
|Valencia-Real Madrid
|0-3
|dom. 8/11
|Elche-Real Betis
|0-2
|dom. 8/11
|Real Sociedad-Rayo Vallecano
|1-0
|dom. 8/11
|Celta-Levante
|0-0
|dom. 8/11
|Villarreal-Getafe
|2-0
|dom. 8/11
|Atlético de Madrid-Barcelona
|1-2
Con estos 10 resultados la jornada 12 queda completa.
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Goles, tarjetas y expulsiones
- Sevilla-Alavés. Sin goles. Amarillas: 1 del Sevilla y 3 del Alavés. Penalti fallado: Rubén Vargas (Sevilla, 32′).
- Málaga-Racing de Santander. Goles del Málaga: Carlos Dotor (28′); del Racing de Santander: Iker Luque (50′), Yassir Zabiri (60′). Amarillas: 5 del Málaga y 2 del Racing de Santander. Expulsado: Adam Aznou (Málaga, 64′).
- Espanyol-Deportivo. Sin goles. Amarillas: 4 del Espanyol y 4 del Deportivo.
- Osasuna-Athletic Club. Goles de Osasuna: Alejandro Catena (90′); del Athletic Club: Nico Williams (84′). Amarillas: 3 de Osasuna y 1 del Athletic Club.
- Valencia-Real Madrid. Goles del Real Madrid: Federico Valverde (28′), Arda Güler (36′), Kylian Mbappé (75′). Amarillas: 5 del Valencia y 3 del Real Madrid. Expulsado: José Gayà (Valencia, 79′).
- Elche-Real Betis. Goles del Real Betis: Rodrigo Riquelme (81′), Marc Bartra (89′). Amarillas: 5 del Elche y 0 del Real Betis.
- Real Sociedad-Rayo Vallecano. Goles de la Real Sociedad: Orri Steinn Óskarsson (67′). Amarillas: 2 de la Real Sociedad y 2 del Rayo Vallecano.
- Celta-Levante. Sin goles. Amarillas: 1 del Celta y 2 del Levante.
- Villarreal-Getafe. Goles del Villarreal: Tajon Buchanan (80′), Carlos Romero (90+1′). Amarillas: 2 del Villarreal y 2 del Getafe.
- Atlético de Madrid-Barcelona. Goles del Atlético de Madrid: Giuliano Simeone Baldini (10′); del Barcelona: Fermín López (45′ y 66′). Amarillas: 3 del Atlético de Madrid y 1 del Barcelona.
Clasificación y próxima jornada
La clasificación de LaLiga está en la web oficial de LaLiga. La jornada 13 se juega del viernes 20 al lunes 23 de noviembre; los horarios de todos los partidos están en el calendario oficial de LaLiga.
Más resultados: resultados de la jornada 11 de LaLiga.
Fuente: resultados oficiales de LaLiga en laliga.com; goles y tarjetas, API-Football.