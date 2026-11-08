El Europa ganó al Atlético Madrileño el domingo 8 de noviembre en la jornada 11 de Primera Federación grupo 2. El Europa remontó tras ir por detrás en el marcador. El gol de la victoria lo marcó Y. Zayzoun en el minuto 90+4.
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En los 10 partidos se han marcado 34 goles, con 4 victorias locales y 6 empates.
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Resultados de la jornada 11 de Primera Federación grupo 2
|Fecha
|Partido
|Resultado
|sáb. 7/11
|Alcorcón-Real Jaén
|4-3
|sáb. 7/11
|Antequera-Rayo Majadahonda
|3-1
|sáb. 7/11
|Cartagena-Sant Andreu
|2-2
|sáb. 7/11
|Real Zaragoza-Huesca
|2-0
|dom. 8/11
|Águilas-Gimnàstic
|1-1
|dom. 8/11
|Europa-Atlético Madrileño
|3-2
|dom. 8/11
|Teruel-Ibiza
|1-1
|dom. 8/11
|Villarreal B-Juventud de Torremolinos
|1-1
|dom. 8/11
|Real Madrid Castilla-Hércules
|2-2
|dom. 8/11
|Real Murcia-Algeciras
|1-1
Con estos 10 resultados la jornada 11 queda completa.
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Goles, tarjetas y expulsiones
- Alcorcón-Real Jaén. Goles del Alcorcón: E. Aparicio (24′), M. Berlanga (51′), M. Cuesta (62′), O. Ouhdadi (72′); del Real Jaén: M. Keita (17′), M. Martos (41′), F. Gallego (87′). Amarillas: 3 del Alcorcón y 3 del Real Jaén.
- Antequera-Rayo Majadahonda. Goles del Antequera: D. Ilahude (22′ de penalti), R. Diz Acena (33′), M. Parra (45+9′); del Rayo Majadahonda: D. Gallardo (43′). Amarillas: 4 del Antequera y 4 del Rayo Majadahonda.
- Cartagena-Sant Andreu. Goles del Cartagena: I. Ribeiro (45+2′ y 69′); del Sant Andreu: A. G. Garcia (32′ y 90+8′ de penalti). Amarillas: 7 del Cartagena y 1 del Sant Andreu.
- Real Zaragoza-Huesca. Goles del Real Zaragoza: J. Delgado (23′), I. Vadillo (50′). Amarillas: 1 del Real Zaragoza y 5 del Huesca. Expulsado: D. Gomez (Huesca, 67′).
- Águilas-Gimnàstic. Goles del Águilas: J. Castedo (8′); del Gimnàstic: P. Marco (64′). Amarillas: 4 del Águilas y 1 del Gimnàstic.
- Europa-Atlético Madrileño. Goles del Europa: K. Noureddine (54′), J. Mascaro (71′), Y. Zayzoun (90+4′); del Atlético Madrileño: M. Domenech (3′ y 45+3′ de penalti). Amarillas: 5 del Europa y 1 del Atlético Madrileño.
- Teruel-Ibiza. Goles del Teruel: S. Moreno (52′ de penalti); del Ibiza: P. Ortiz (48′). Amarillas: 3 del Teruel y 3 del Ibiza. Expulsado: N. Nicholas (Teruel, 90+1′).
- Villarreal B-Juventud de Torremolinos. Goles del Villarreal B: A. Garcia (14′); del Juventud de Torremolinos: Dioni (23′). Amarillas: 1 del Villarreal B y 2 del Juventud de Torremolinos. Expulsado: M. Barry (Villarreal B, 84′).
- Real Madrid Castilla-Hércules. Goles del Real Madrid Castilla: D. Aguado (59′), J. Cestero Sancho (90′); del Hércules: Antonin (7′), O. Soldevila (86′). Amarillas: 1 del Real Madrid Castilla y 3 del Hércules.
- Real Murcia-Algeciras. Goles del Real Murcia: J. Mier (19′); del Algeciras: R. Rubio (33′). Amarillas: 2 del Real Murcia y 4 del Algeciras.
Clasificación y próxima jornada
La clasificación de Primera Federación grupo 2 está en la web oficial de la RFEF. La jornada 12 se juega el fin de semana del 15 de noviembre, según el calendario oficial; los horarios, en la web de resultados de la RFEF.
Más resultados: resultados de la jornada 11 del grupo 1 de Primera Federación y resultados de la jornada 10 de Primera Federación grupo 2.
Fuente: resultados oficiales de la RFEF en rfef.es (provisionales hasta el cierre de cada acta); goles y tarjetas, API-Football.