La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha publicado la combinación ganadora de la jornada 20 de La Quiniela, temporada 2026-2027, correspondiente al domingo 8 de noviembre de 2026. Los partidos se jugaron entre el 7 y el 8 de noviembre.
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Combinación ganadora de la jornada 20
Los 14 signos: 2, X, 2, 2, 1, X, 1, 2, 2, 2, X, X, 2, 1. Pleno al 15: 1-2.
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|Nº
|Partido
|Resultado
|Signo
|1
|Málaga-Racing De Santander
|1-2
|2
|2
|Osasuna-Athletic Club
|1-1
|X
|3
|Valencia-Real Madrid
|0-3
|2
|4
|Elche-Betis
|0-2
|2
|5
|Real Sociedad-Rayo Vallecano
|1-0
|1
|6
|Celta-Levante
|0-0
|X
|7
|Villarreal-Getafe
|2-0
|1
|8
|Cádiz-R. Oviedo
|1-2
|2
|9
|Girona-Almería
|0-1
|2
|10
|Sporting-R. Valladolid
|1-2
|2
|11
|Athletic Club-Real Madrid (femenino)
|1-1
|X
|12
|Logroño-Sevilla (femenino)
|2-2
|X
|13
|Eibar-Real Sociedad (femenino)
|1-2
|2
|14
|Tenerife-Alavés (femenino)
|1-0
|1
|15
|Pleno al 15 · At. Madrid-Barcelona
|1-2
|1-2
Premios de la jornada 20
Reparto de premios según el escrutinio oficial de SELAE:
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|Categoría
|Acertantes
|Premio por acertante
|Pleno al 15
|1
|1.647.986,55 €
|1ª (14 Aciertos)
|6
|90.099,00 €
|2ª (13 Aciertos)
|185
|1.369,75 €
|3ª (12 Aciertos)
|2.301
|110,13 €
|4ª (11 Aciertos)
|17.496
|14,48 €
|5ª (10 Aciertos)
|89.116
|3,41 €
Fuente: premios y ganadores de la jornada 20 en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). La información oficial es la que publica SELAE.
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