La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha publicado la combinación ganadora de la jornada 20 de La Quiniela, temporada 2026-2027, correspondiente al domingo 8 de noviembre de 2026. Los partidos se jugaron entre el 7 y el 8 de noviembre.

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Combinación ganadora de la jornada 20

Los 14 signos: 2, X, 2, 2, 1, X, 1, 2, 2, 2, X, X, 2, 1. Pleno al 15: 1-2.

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Nº Partido Resultado Signo 1 Málaga-Racing De Santander 1-2 2 2 Osasuna-Athletic Club 1-1 X 3 Valencia-Real Madrid 0-3 2 4 Elche-Betis 0-2 2 5 Real Sociedad-Rayo Vallecano 1-0 1 6 Celta-Levante 0-0 X 7 Villarreal-Getafe 2-0 1 8 Cádiz-R. Oviedo 1-2 2 9 Girona-Almería 0-1 2 10 Sporting-R. Valladolid 1-2 2 11 Athletic Club-Real Madrid (femenino) 1-1 X 12 Logroño-Sevilla (femenino) 2-2 X 13 Eibar-Real Sociedad (femenino) 1-2 2 14 Tenerife-Alavés (femenino) 1-0 1 15 Pleno al 15 · At. Madrid-Barcelona 1-2 1-2

Premios de la jornada 20

Reparto de premios según el escrutinio oficial de SELAE:

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Categoría Acertantes Premio por acertante Pleno al 15 1 1.647.986,55 € 1ª (14 Aciertos) 6 90.099,00 € 2ª (13 Aciertos) 185 1.369,75 € 3ª (12 Aciertos) 2.301 110,13 € 4ª (11 Aciertos) 17.496 14,48 € 5ª (10 Aciertos) 89.116 3,41 €

Fuente: premios y ganadores de la jornada 20 en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). La información oficial es la que publica SELAE.

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