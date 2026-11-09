El precio de la gasolina en Ceuta parte de 1,554 euros por litro para la gasolina 95 este lunes, 9 de noviembre de 2026, en dos estaciones de ON365, según el Ministerio para la Transición Ecológica. La media de este carburante en las diez estaciones analizadas es de 1,583 euros por litro.

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La gasolina 98 tiene un precio medio de 1,607 euros por litro, mientras que el gasóleo A alcanza una media de 1,742 euros. Todos los importes indicados corresponden a euros por litro.

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Las gasolineras más baratas hoy

Las dos estaciones de ON365 situadas en el muelle Alfau y en la avenida Teniente General Muslera comparten el precio más bajo entre las recogidas para los tres carburantes. A continuación se detallan las cinco estaciones con los precios más bajos de cada tipo, según el Ministerio para la Transición Ecológica.

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Gasolina 95

ON365, muelle Alfau, s/n: 1,554 €/L.

1,554 €/L. ON365, avenida Teniente General Muslera, s/n: 1,554 €/L.

1,554 €/L. Cepsa, avenida Juan de Borbón, 27: 1,574 €/L.

1,574 €/L. Shell Muelle Dato, avenida Muelle Dato, 8: 1,593 €/L.

1,593 €/L. Shell Catena, avenida Martínez Catena, 6: 1,593 €/L.

Las dos estaciones de ON365 se sitúan 2,9 céntimos por litro por debajo de la media de gasolina 95. La estación de Cepsa de la avenida Juan de Borbón ofrece este carburante a 2 céntimos por litro más que las dos primeras.

Gasolina 98

ON365, muelle Alfau, s/n: 1,584 €/L.

1,584 €/L. ON365, avenida Teniente General Muslera, s/n: 1,584 €/L.

1,584 €/L. Shell Muelle Dato, avenida Muelle Dato, 8: 1,593 €/L.

1,593 €/L. Cepsa, avenida Juan de Borbón, 27: 1,604 €/L.

1,604 €/L. Shell Catena, avenida Martínez Catena, 6: 1,623 €/L.

El precio de ON365 para la gasolina 98 está 2,3 céntimos por litro por debajo de la media de Ceuta. Entre las cinco estaciones recogidas, la diferencia entre ese importe y el de Shell Catena es de 3,9 céntimos por litro.

Diésel

ON365, muelle Alfau, s/n: 1,724 €/L.

1,724 €/L. ON365, avenida Teniente General Muslera, s/n: 1,724 €/L.

1,724 €/L. Cepsa, avenida Juan de Borbón, 27: 1,744 €/L.

1,744 €/L. Cepsa, avenida Martínez Catena, s/n, frente a la playa del Chorrillo: 1,744 €/L.

1,744 €/L. Cepsa, avenida González Tablas, s/n: 1,744 €/L.

El mínimo del gasóleo A es de 1,724 euros por litro, frente a una media de 1,742 euros. Las tres estaciones de Cepsa incluidas en este apartado comparten el precio de 1,744 euros, 2 céntimos por litro por encima de las dos de ON365.

Las más caras

Para la gasolina 95, el máximo registrado es de 1,594 euros por litro. Estas son las estaciones con los precios más altos recogidos por el Ministerio:

Cepsa, avenida González Tablas, s/n: 1,594 €/L.

1,594 €/L. Cepsa, avenida Martínez Catena, s/n, frente a la playa del Chorrillo: 1,594 €/L.

1,594 €/L. Disa Puerto, avenida Cañonero Dato, 10: 1,593 €/L.

La diferencia entre el mínimo y el máximo de gasolina 95 es de 4 céntimos por litro. En el caso del gasóleo A, el mínimo es de 1,724 euros y el máximo de 1,748 euros por litro: una diferencia de 2,4 céntimos.

Consejos

Antes de repostar, conviene comparar el precio del carburante que necesita el vehículo y la ubicación de la estación. En gasolina 95, por ejemplo, llenar 50 litros al mínimo indicado costaría 77,70 euros, frente a 79,70 euros al máximo: una diferencia de 2 euros.

También puede ser útil comprobar el precio en el surtidor antes de repostar y valorar el desplazamiento necesario hasta la estación elegida.

Fuente: precios de las gasolineras de Ceuta publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

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