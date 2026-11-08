El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) ha anunciado la puesta en marcha de un servicio de asesoramiento dirigido a las víctimas de agresiones racistas en Ceuta. Esta medida surge a raíz de un reciente ataque a una joven musulmana, que ha puesto de manifiesto la necesidad de una respuesta ante la creciente preocupación por los delitos de odio en la ciudad.

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La formación localista ha instado a las autoridades a actuar con la «máxima contundencia» ante estos actos, que consideran inaceptables y que amenazan la convivencia en la sociedad ceutí. El MDyC denuncia que el Gobierno de la Ciudad ha permitido que se deteriore la convivencia entre los diferentes colectivos que habitan en Ceuta.

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Desde el MDyC se argumenta que el rechazo a la población musulmana y cualquier forma de discriminación étnica o religiosa debe ser tratado de forma prioritaria. La formación política ha mostrado su disposición a brindar apoyo y orientación a quienes hayan sufrido este tipo de agresiones, promoviendo así un entorno más seguro y respetuoso para todos.

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En este contexto, el MDyC también ha advertido que es necesario visibilizar estas situaciones y fomentar un clima de respeto y tolerancia. La reciente agresión a la joven ha suscitado una oleada de indignación y ha reavivado el debate sobre la convivencia en Ceuta y la necesidad de erradicar el racismo.

La denuncia de estos actos y la promoción de la solidaridad entre las diferentes comunidades es uno de los pilares en la agenda del MDyC, que se plantea como objetivo fundamental la defensa de los derechos de todos los ciudadanos sin excepción.

La mayoría de los partidos y organizaciones sociales en Ceuta se han mostrado solidarios con la víctima, lo que sugiere una creciente preocupación colectiva sobre el problema del racismo y la xenofobia en la ciudad. Así, la actuación del MDyC podría ser un paso hacia la rehabilitación de la convivencia y un llamado a la acción para las autoridades competentes en esta materia.