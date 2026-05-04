Los resultados de la ONCE de hoy lunes 4 de mayo de 2026 estarán disponibles en esta página una vez se celebren y sean confirmados los sorteos correspondientes.

Durante la jornada de este lunes, los jugadores podrán comprobar los resultados del Cupón Diario de la ONCE, Super 11, Mi Día y Triplex, algunos de los sorteos más consultados por quienes participan diariamente en los juegos de la organización.

A continuación, se detallan los números ganadores de cada sorteo de la ONCE celebrado hoy.

Resultado del Cupón Diario de la ONCE de hoy

El Cupón Diario de la ONCE de este lunes 4 de mayo de 2026 tiene como número premiado el siguiente:

Número ganador: X

X Serie: X

El Cupón Diario es uno de los sorteos más populares de la ONCE y se celebra de lunes a jueves. Los jugadores deben comprobar tanto el número completo como la serie para conocer si han obtenido alguno de los premios principales.

Resultado del Super 11 de la ONCE de hoy

El resultado del Super 11 de la ONCE de hoy lunes 4 de mayo de 2026 es el siguiente:

Sorteo 1

Combinación ganadora:

09 – 12 – 13 – 14 – 18 – 19 – 20 – 28 – 32 – 36 – 38 – 45 – 48 – 52 – 55 – 61 – 68 – 70 – 75 – 85

Sorteo 2

Combinación ganadora:

05 – 06 – 12 – 13 – 21 – 28 – 29 – 30 – 31 – 36 – 42 – 50 – 51 – 58 – 60 – 61 – 62 – 63 – 68 – 77

Sorteo 3

Combinación ganadora:

04 – 13 – 14 – 15 – 16 – 26 – 27 – 29 – 35 – 37 – 42 – 43 – 53 – 57 – 59 – 63 – 64 – 72 – 75 – 77

Sorteo 4

Combinación ganadora:

X – X – X – X – X – X – X – X – X – X – X – X – X – X – X – X – X – X – X – X

Sorteo 5

Combinación ganadora:

X – X – X – X – X – X – X – X – X – X – X – X – X – X – X – X – X – X – X – X

En el Super 11, los jugadores deben comprobar cuántos números de su apuesta coinciden con la combinación ganadora del sorteo correspondiente.

Resultado de Mi Día de la ONCE de hoy

El resultado de Mi Día de la ONCE de este lunes 4 de mayo de 2026 es:

Día: X

X Mes: X

X Año: X

X Número de la suerte: X

En este sorteo, los participantes deben revisar si la fecha elegida coincide con la fecha ganadora, así como el número de la suerte incluido en la apuesta.

Resultado del Triplex de la ONCE de hoy

El resultado del Triplex de la ONCE de hoy lunes 4 de mayo de 2026 es el siguiente:

Sorteo 1

Combinación ganadora: 1 – 2 – 9

Sorteo 2

Combinación ganadora: 3 – 2 – 4

Sorteo 3

Combinación ganadora: 5 – 9 – 0

Sorteo 4

Combinación ganadora: X – X – X

Sorteo 5

Combinación ganadora: X – X – X

El Triplex de la ONCE permite comprobar una combinación de tres cifras. Los premios dependen de la coincidencia exacta o parcial con el número ganador del sorteo correspondiente.

Comprobar resultados de la ONCE de hoy

Para comprobar los resultados de la ONCE de hoy, los jugadores deben revisar cuidadosamente el cupón o apuesta correspondiente a cada sorteo. En el caso del Cupón Diario, es importante comprobar el número y la serie; mientras que en Super 11, Mi Día y Triplex se deben revisar las combinaciones ganadoras publicadas.

Esta noticia será actualizada con los resultados oficiales de la ONCE de este lunes 4 de mayo de 2026 tan pronto como estén disponibles.

Nota informativa

Los resultados publicados tienen carácter informativo. Para validar cualquier premio, se recomienda comprobar el cupón o apuesta en los canales oficiales de la ONCE o en un punto de venta autorizado.