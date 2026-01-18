El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha manifestado su profunda preocupación este sábado al condenar la profanación del monumento en memoria de las Trece Rosas y las amenazas de muerte dirigidas hacia la periodista Sarah Santaolalla. En este sentido, ha afirmado que estos actos cruzan «una línea intolerable» que no debe ser permitida en una democracia robusta.

Las Trece Rosas son un símbolo impartido por la historia, representando la valentía y la dignidad de jóvenes militantes que perdieron la vida luchando contra el fanatismo. Estas mujeres, de entre 18 y 29 años, fueron fusiladas en 1939 debido a su firme oposición a la represión fascista. En este contexto, la violencia perpetrada contra su memorial no solo es un ataque a su memoria, sino también a los valores fundamentales de libertad y respeto.

En un mensaje publicado en la red social X, Sánchez subrayó que «profana su memoria y amenazar de muerte a una periodista es cruzar una línea intolerable». En sus declaraciones, el presidente dejó claro que el odio, el machismo y el miedo no podrán prevalecer en la sociedad. Asimismo, expresó su solidaridad con Santaolalla, quien ha sido un baluarte en la defensa de la verdad y la justicia.

Sarah Santaolalla, periodista de RTVE, se pronunció previamente en sus redes sociales sobre el vandalismo en el monumento de las Trece Rosas, revelando que la tumba había sido objeto de ataques que contenían amenazas hacia su persona. Ella hizo un relato desgarrador sobre la conexión entre las jóvenes asesinadas y su propia lucha por la libertad de expresión, señalando que siente «auténtico terror» ante tales agresiones.

La condena del presidente ha resonado en otros miembros del Gobierno. La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, también expresó su «vergüenza» por los actos de vandalismo, comentando sobre la necesidad de educación y respeto como antidoto contra el fanatismo. «Honor para las Trece Rosas y mi solidaridad con Sarah Santaolalla», escribió en su mensaje.

Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, respaldó la postura de Sánchez, resaltando que es imprescindible defender la memoria de las Trece Rosas y lo que ellas representan en la lucha continua contra la intolerancia. «Frente al odio y el machismo, debemos exigir honor para su memoria», puntualizó, reafirmando su compromiso con la igualdad y la justicia social.

También la ministra de Sanidad, Mónica García, se sumó a las voces de condena, manifestando que el machismo y el acoso hacia la periodista son actos que sobrepasan los límites aceptables en una sociedad democrática. Destacó la importancia de proteger a aquellos que luchan por la verdad, y criticó la hostigación que Santaolalla ha sufrido.

El presidente de RTVE, José Pablo López, se unió a la condena, declarando que no se puede permitir que tales actos de acoso y hostigamiento se normalicen. Advirtió que la persecución a Santaolalla es parte de una estrategia sistemática para silenciar a quienes tienen un punto de vista diferente al relato dominante.

El Consejo de Informativos de TVE también hizo eco de las preocupaciones planteadas por los miembros del Gobierno y condenó las amenazas hacia Santaolalla, subrayando la necesidad de defensa de la libertad de expresión y el respeto a los periodistas en su labor.