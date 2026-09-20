El Liverpool venció 1-0 al Bournemouth con un gol de Alexander Isak en el minuto 57′ en la jornada 5 de la Premier League, disputada el domingo, 20 de septiembre de 2026.
Lee tambien: Primera Federación (grupo 1) | Jornada 4: Bilbao Athletic y Deportivo Fabril empatan
Marcadores de la jornada 5
- Bournemouth 0 – 1 Liverpool (goles: Alexander Isak 57′)
- Leeds 0 – 0 Crystal Palace
- Manchester City 5 – 3 Sunderland
- Fulham 1 – 1 Manchester United
Duelos destacados
El único gol en Dean Court llegó en la segunda mitad y dio al Liverpool los tres puntos frente al Bournemouth.
Manchester City y Sunderland ofrecieron el encuentro con más goles de la jornada (5-3). Leeds y Crystal Palace firmaron un empate sin goles, mientras que Fulham y Manchester United empataron 1-1.
Lee tambien: Primera Federación (grupo 2) | jornada 4: Alcorcón, Algeciras y Hércules marcan
Los ceutíes pueden consultar en El Periódico de Ceuta la clasificación y la programación de las próximas jornadas.