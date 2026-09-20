Alcorcón goleó 3-0 al Gimnàstic: O. Ouhdadi firmó un doblete en los primeros diez minutos y Davo cerró la cuenta.

Lee tambien: Primera Federación (grupo 1) | Jornada 4: Bilbao Athletic y Deportivo Fabril empatan

Marcadores de la jornada 4

Alcorcón 3 – 0 Gimnàstic [O. Ouhdadi 2′, O. Ouhdadi 10′, Davo 26′]

[O. Ouhdadi 2′, O. Ouhdadi 10′, Davo 26′] Algeciras 1 – 1 Águilas [D. Merchan 14′ (p.p.) | Y. El Arbaoui 90+14′ (p.)]

[D. Merchan 14′ (p.p.) | Y. El Arbaoui 90+14′ (p.)] Hércules 1 – 0 Juventud de Torremolinos [S. Vazquez 51′]

[S. Vazquez 51′] Real Zaragoza 1 – 0 FC Cartagena [J. Jardi 51′; expulsados: J. Jules (FC Cartagena, 49′)]

Duelos destacados

El Alcorcón resolvió el partido ante Gimnàstic con un arranque fulminante: el doblete de O. Ouhdadi en el 2′ y en el 10′ dejó el choque encarrilado y Davo amplió la ventaja antes del minuto 30. Fue una victoria que refuerza la marcha del equipo en el grupo.

Algeciras y Águilas empataron en un encuentro decidido en los últimos instantes: el tanto de D. Merchan llegó como propia puerta en el 14′ y Y. El Arbaoui igualó desde el punto de penalti en el 90+14′.

Lee tambien: Primera Federación (grupo 2), jornada 4: resultados del 19 de septiembre de 2026

Hércules se impuso 1-0 a Juventud de Torremolinos con el gol de S. Vazquez en el 51′, un resultado que deja sin premio el esfuerzo visitante.

Real Zaragoza ganó por 1-0 al FC Cartagena gracias al tanto de J. Jardi en el 51′. El partido tuvo una expulsión temprana: J. Jules (FC Cartagena) vio la roja en el 49′.

(Fuente: datos de resultados facilitados para la jornada 4 de Primera Federación (grupo 2), domingo 20 de septiembre de 2026.)

Te puede interesar