Milan firmó la mayor diferencia de la jornada 5 de la Serie A al ganar 3-0 a Lecce.

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Marcadores de la jornada 5

Fiorentina 1 – 1 Napoli [Napoli: B. Gilmour 23′ | Fiorentina: A. Jimenez 51′ ]

[Napoli: B. Gilmour | Fiorentina: A. Jimenez ] Frosinone 2 – 0 Como

Parma 2 – 1 Genoa

Juventus 2 – 0 Atalanta

Milan 3 – 0 Lecce

Partidos destacados

Fiorentina – Napoli: empate con goles de B. Gilmour y A. Jimenez

Fiorentina y Napoli empataron 1-1. Napoli se adelantó con B. Gilmour (23′) y Fiorentina igualó por A. Jimenez (51′), según los marcadores oficiales.

Milan – Lecce: victoria amplia por 3-0

Milan venció a Lecce por 3-0, la mayor diferencia de la jornada.

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En los cinco partidos disputados hubo una tendencia clara: cuatro victorias de los equipos locales y un empate. Frosinone, Parma, Juventus y Milan ganaron en casa, mientras que el único empate correspondió al partido de Fiorentina ante Napoli. Esta pauta emerge de los marcadores recogidos en la jornada 5.

Frosinone y Juventus: sendos 2-0

Frosinone ganó 2-0 a Como y Juventus se impuso 2-0 a Atalanta.

Parma – Genoa: 2-1

Parma doblegó a Genoa por 2-1.

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