Milan firmó la mayor diferencia de la jornada 5 de la Serie A al ganar 3-0 a Lecce.
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Marcadores de la jornada 5
- Fiorentina 1 – 1 Napoli [Napoli: B. Gilmour 23′ | Fiorentina: A. Jimenez 51′]
- Frosinone 2 – 0 Como
- Parma 2 – 1 Genoa
- Juventus 2 – 0 Atalanta
- Milan 3 – 0 Lecce
Partidos destacados
Fiorentina – Napoli: empate con goles de B. Gilmour y A. Jimenez
Fiorentina y Napoli empataron 1-1. Napoli se adelantó con B. Gilmour (23′) y Fiorentina igualó por A. Jimenez (51′), según los marcadores oficiales.
Milan – Lecce: victoria amplia por 3-0
Milan venció a Lecce por 3-0, la mayor diferencia de la jornada.
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En los cinco partidos disputados hubo una tendencia clara: cuatro victorias de los equipos locales y un empate. Frosinone, Parma, Juventus y Milan ganaron en casa, mientras que el único empate correspondió al partido de Fiorentina ante Napoli. Esta pauta emerge de los marcadores recogidos en la jornada 5.
Frosinone y Juventus: sendos 2-0
Frosinone ganó 2-0 a Como y Juventus se impuso 2-0 a Atalanta.
Parma – Genoa: 2-1
Parma doblegó a Genoa por 2-1.