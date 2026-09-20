AD Ceuta empató 1-1 con el Valladolid en el Estadio Alfonso Murube: Carlos Hernández igualó en el 90+11′ tras el tanto de Juan Miguel Latasa (53′) y el encuentro terminó con dos expulsiones, Alejandro Balboa Bandeira (Valladolid) en el 87′ y Omar Sadik (AD Ceuta) en el 90+1′.

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Marcadores de la jornada 6

Sabadell 3 – 1 Oviedo

AD Ceuta 1 – 1 Valladolid

Almería 2 – 0 Celta Fortuna

Las Palmas 1 – 2 Burgos

Leganés 3 – 2 Granada CF

Goles por partido

Sabadell 3 – 1 Oviedo

Sabadell se impuso al Oviedo con tres tantos. Gastón Joaquín Valles Velázquez abrió el marcador en el minuto 23, Óscar Sanz amplió la ventaja en el 44 y Ángel Baena cerró el marcador en el 78′. Alberto Reina recortó distancias para el Oviedo en el 67′.

AD Ceuta 1 – 1 Valladolid

El empate entre AD Ceuta y Valladolid se decidió en los minutos añadidos. Juan Miguel Latasa adelantó al Valladolid en el 53′ y Carlos Hernández igualó para el AD Ceuta en el 90+11′. En el tramo final se produjeron las dos expulsiones: Alejandro Balboa Bandeira (Valladolid) fue expulsado en el 87′ y Omar Sadik (AD Ceuta) en el 90+1′.

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Almería 2 – 0 Celta Fortuna

Almería se llevó los tres puntos frente al Celta Fortuna con goles tempraneros. Nicolás Melamed Ribaudo abrió el marcador en el 6′ y Javier Muñoz Jiménez amplió la ventaja en el 18′.

Las Palmas 1 – 2 Burgos

El Burgos ganó en Gran Canaria por 2-1. Jesé Rodríguez adelantó a Las Palmas en el 37′, Álex Forés dio la vuelta al marcador para el Burgos en el 58′ y David Gonzalez sentenció en el 90+4′.

Leganés 3 – 2 Granada CF

Leganés y Granada CF ofrecieron un partido con cinco goles. Naim Garcia puso por delante a Leganés en el 4′ y Patrick Soko amplió la diferencia en el 7′. Ignasi Miquel recortó en el 16′ mediante un tanto en propia puerta (p.p.), Alejandro Mendez igualó en el 52′ y Ismael Gharbi marcó el 3-2 en el 90′.

Duelos destacados de la jornada

AD Ceuta 1 – 1 Valladolid: igualdad decidida en el minuto 90+11′ con el gol de Carlos Hernández; dos expulsiones en los últimos minutos (Balboa Bandeira, 87′; Omar Sadik, 90+1′).

igualdad decidida en el minuto 90+11′ con el gol de Carlos Hernández; dos expulsiones en los últimos minutos (Balboa Bandeira, 87′; Omar Sadik, 90+1′). Leganés 3 – 2 Granada CF: partido de alternativas y cinco goles, con la sentencia en el 90′.

partido de alternativas y cinco goles, con la sentencia en el 90′. Las Palmas 1 – 2 Burgos: victoria visitante resuelta con un gol en el añadido (90+4′).

Fuentes: resultados facilitados para la Segunda División, jornada 6, del domingo 20 de septiembre de 2026.

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