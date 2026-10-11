Ponferradina 0 – 2 Real Avilés y Pontevedra 1 – 2 Mérida fueron dos de los resultados destacados de la jornada 7 de Primera Federación (grupo 1). También se registró un empate sin goles entre Bilbao Athletic y Real Unión.

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Marcadores de la jornada

Bilbao Athletic 0 – 0 Real Unión

Ponferradina 0 – 2 Real Avilés [goles: Real Avilés : A. Santamaria 67′ (p.), J. Mahicas 84′; expulsados: M. Artetxe (Real Avilés, 90′)]

[goles: : A. Santamaria 67′ (p.), J. Mahicas 84′; expulsados: M. Artetxe (Real Avilés, 90′)] Pontevedra 1 – 2 Mérida [goles: Mérida: S. El Ftouhi 45+1′, S. Hallsson 82′ | Pontevedra: P. Gaye 90+2′]

Duelos destacados

El partido entre Bilbao Athletic y Real Unión terminó con empate a cero.

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La Ponferradina cayó ante el Real Avilés. Los visitantes se adelantaron con un penal transformado por A. Santamaria en el minuto 67′ y sentenciaron con el tanto de J. Mahicas en el 84′. En el minuto 90′ fue expulsado M. Artetxe (Real Avilés).

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En Pontevedra, Mérida remontó para ganar 1-2. S. El Ftouhi marcó en el 45+1′ y S. Hallsson lo hizo en el 82′; P. Gaye acortó distancias para Pontevedra en el 90+2′.

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