El Atlético Madrileño ganó en el campo del Sant Andreu el sábado 21 de noviembre en la jornada 13 de Primera Federación grupo 2. El Atlético Madrileño remontó tras ir por detrás en el marcador. El partido tuvo una expulsión, la de J. De Leon (Sant Andreu).
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En los 10 partidos se han marcado 28 goles, con 4 victorias locales, 5 victorias a domicilio y 1 empate.
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Resultados de la jornada 13 de Primera Federación grupo 2
|Fecha
|Partido
|Resultado
|vie. 20/11
|Teruel-Hércules
|0-1
|vie. 20/11
|Villarreal B-Gimnàstic
|2-2
|vie. 20/11
|Real Madrid Castilla-Real Murcia
|0-2
|sáb. 21/11
|Antequera-Juventud de Torremolinos
|2-1
|sáb. 21/11
|Real Zaragoza-Rayo Majadahonda
|2-0
|sáb. 21/11
|Águilas-Europa
|0-2
|sáb. 21/11
|Sant Andreu-Atlético Madrileño
|1-2
|dom. 22/11
|Alcorcón-Algeciras
|1-0
|dom. 22/11
|Huesca-Ibiza
|0-4
|dom. 22/11
|Cartagena-Real Jaén
|4-2
Con estos 10 resultados la jornada 13 queda completa.
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Goles, tarjetas y expulsiones
- Teruel-Hércules. Goles del Hércules: H. Abdelilah (31′). Amarillas: 4 del Teruel y 3 del Hércules.
- Villarreal B-Gimnàstic. Goles del Villarreal B: F. Viveros (22′ de penalti), D. Fofana (90+1′); del Gimnàstic: A. Almansa (27′), P. Marco (37′). Amarillas: 4 del Villarreal B y 2 del Gimnàstic.
- Real Madrid Castilla-Real Murcia. Goles del Real Murcia: D. Bosilj (26′ y 37′). Amarillas: 0 del Real Madrid Castilla y 4 del Real Murcia.
- Antequera-Juventud de Torremolinos. Goles del Antequera: A. Gene (47′), D. Ilahude (63′); del Juventud de Torremolinos: J. Merida Palomino (45+1′). Amarillas: 4 del Antequera y 3 del Juventud de Torremolinos. Expulsados: M. Diaby (Juventud de Torremolinos, 58′), Dioni (Juventud de Torremolinos, 90+4′).
- Real Zaragoza-Rayo Majadahonda. Goles del Real Zaragoza: M. Sangalli (37′), E. D. Espiau Hernandez (68′). Amarillas: 3 del Real Zaragoza y 4 del Rayo Majadahonda.
- Águilas-Europa. Goles del Europa: A. Tolosa (42′), F. Ribeiro (76′). Amarillas: 1 del Águilas y 2 del Europa.
- Sant Andreu-Atlético Madrileño. Goles del Sant Andreu: J. De Leon (11′); del Atlético Madrileño: J. Gomez (48′ en propia puerta), Koke (53′). Amarillas: 4 del Sant Andreu y 3 del Atlético Madrileño. Expulsado: J. De Leon (Sant Andreu, 29′).
- Alcorcón-Algeciras. Goles del Alcorcón: M. Berlanga (32′). Amarillas: 2 del Alcorcón y 3 del Algeciras. Expulsado: I. Moreno (Algeciras, 57′).
- Huesca-Ibiza. Goles del Ibiza: A. Yoldi (6′), D. Astals (58′), I. Varela (84′ y 89′). Amarillas: 2 del Huesca y 4 del Ibiza.
- Cartagena-Real Jaén. Goles del Cartagena: M. Moreno (6′ y 56′), R. Serrano (84′), P. De Blasis (90+1′); del Real Jaén: A. Caballero (60′), M. Siverio (72′). Amarillas: 4 del Cartagena y 2 del Real Jaén. Expulsado: A. Perez (Real Jaén, 19′).
Clasificación y próxima jornada
La clasificación de Primera Federación grupo 2 está en la web oficial de la RFEF. La jornada 14 se juega el fin de semana del 29 de noviembre, según el calendario oficial; los horarios, en la web de resultados de la RFEF.
Más resultados: resultados de la jornada 12 de Primera Federación grupo 2.
Fuente: resultados oficiales de la RFEF en rfef.es (provisionales hasta el cierre de cada acta); goles y tarjetas, API-Football.