El Racing de Ferrol ganó en el campo de Ourense el domingo 22 de noviembre en la jornada 13 de Primera Federación grupo 1. El Racing de Ferrol remontó tras ir por detrás en el marcador. El gol de la victoria lo marcó V. Esquerdo en el minuto 90+7.
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En los 10 partidos se han marcado 27 goles, con 3 victorias locales, 5 victorias a domicilio y 2 empates.
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Resultados de la jornada 13 de Primera Federación grupo 1
|Fecha
|Partido
|Resultado
|sáb. 21/11
|Mirandés-Bilbao Athletic
|0-1
|sáb. 21/11
|Ponferradina-Extremadura
|2-1
|sáb. 21/11
|Pontevedra-Lugo
|0-2
|dom. 22/11
|Arenas de Getxo-Real Avilés
|1-2
|dom. 22/11
|Ourense-Racing de Ferrol
|2-3
|dom. 22/11
|Barakaldo-Unionistas
|1-0
|dom. 22/11
|Deportivo Fabril-Coria
|3-3
|dom. 22/11
|Cultural Leonesa-Zamora
|2-0
|dom. 22/11
|Mérida-Real Unión
|1-1
|dom. 22/11
|Cacereño-UD Logroñés
|0-2
Con estos 10 resultados la jornada 13 queda completa.
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Goles, tarjetas y expulsiones
- Mirandés-Bilbao Athletic. Goles del Bilbao Athletic: A. Conde (54′). Amarillas: 3 del Mirandés y 4 del Bilbao Athletic.
- Ponferradina-Extremadura. Goles de la Ponferradina: Koke (34′), O. Vacas (67′); del Extremadura: G. Zarfino (2′). Amarillas: 4 de la Ponferradina y 4 del Extremadura.
- Pontevedra-Lugo. Goles del Lugo: S. Perez (11′), A. Gallar (30′ de penalti). Amarillas: 7 de Pontevedra y 4 del Lugo. Expulsados: A. Ulloa (Lugo, 45′), Y. Pino (Pontevedra, 60′).
- Arenas de Getxo-Real Avilés. Goles del Arenas de Getxo: R. Torres Manzanares (2′); del Real Avilés: Neskes (31′), A. Santamaria (62′ de penalti). Amarillas: 3 del Arenas de Getxo y 2 del Real Avilés.
- Ourense-Racing de Ferrol. Goles de Ourense: J. Labrada (45+1′), R. Jansonas (87′); del Racing de Ferrol: J. Bernal (45+10′), E. Eto’o (76′), V. Esquerdo (90+7′). Amarillas: 3 de Ourense y 2 del Racing de Ferrol. Expulsado: R. Arroyo (Racing de Ferrol, 90+3′).
- Barakaldo-Unionistas. Goles del Barakaldo: A. Troncho (27′). Amarillas: 2 del Barakaldo y 5 de Unionistas.
- Deportivo Fabril-Coria. Goles del Deportivo Fabril: A. Guerrero (44′ y 70′ de penalti), I. Gil (50′); del Coria: E. Llorente (40′), J. Tapia (90′), R. Nunez (90+8′ de penalti). Amarillas: 3 del Deportivo Fabril y 6 del Coria. Penalti fallado: A. Guerrero (Deportivo Fabril, 44′).
- Cultural Leonesa-Zamora. Goles de la Cultural Leonesa: A. P. Benito P. (50′ de penalti), A. Algobia (90+4′). Amarillas: 2 de la Cultural Leonesa y 0 del Zamora.
- Mérida-Real Unión. Goles del Mérida: S. El Ftouhi (87′); del Real Unión: A. Galarza (11′). Amarillas: 3 del Mérida y 3 del Real Unión.
- Cacereño-UD Logroñés. Goles del UD Logroñés: A. Morales (26′), P. Brito (90+8′). Amarillas: 4 del Cacereño y 4 del UD Logroñés. Expulsado: S. Navarro (Cacereño, 49′).
Clasificación y próxima jornada
La clasificación de Primera Federación grupo 1 está en la web oficial de la RFEF. La jornada 14 se juega el fin de semana del 29 de noviembre, según el calendario oficial; los horarios, en la web de resultados de la RFEF.
Más resultados: resultados de la jornada 13 del grupo 2 de Primera Federación y resultados de la jornada 12 de Primera Federación grupo 1.
Fuente: resultados oficiales de la RFEF en rfef.es (provisionales hasta el cierre de cada acta); goles y tarjetas, API-Football.