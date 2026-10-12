Hércules 1-0 Sant Andreu. El resultado se registró en la jornada 7 de la Primera Federación (grupo 2), disputada el lunes, 12 de octubre de 2026.

Lee tambien: Primera Federación (grupo 1) jornada 7: Lugo y Cultural Leonesa, duelos con goleadas

Marcadores de la jornada 7

Hércules 1 – 0 Sant Andreu [Hércules: I. Obeng 36′; expulsados: M. Rico (Hércules, 69′)]

Duelos destacados

El único gol del partido lo marcó I. Obeng en el 36′.

PUBLICIDAD

En el 69′ se produjo la expulsión de M. Rico, según los datos de la jornada, lo que dejó al Hércules con diez jugadores en la fase final del encuentro.

Lee tambien: Primera Federación (grupo 1), jornada 7: empate en Bilbao y victorias de Real Avilés y Mérida

Te puede interesar