Este martes, Risto Mejide inauguró la nueva temporada de Todo es mentira con un programa marcado por su reciente encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la tradicional recepción navideña en la Moncloa. El presentador describió su cara a cara con el mandatario como breve y frío, pero no exento de curiosidades.

Risto contó a sus compañeros cómo fue su llegada a la Moncloa: salió apresurado de su casa a las 17:20 para llegar a tiempo a la recepción, prevista a las 18:00, y bromeó sobre lo inusual del acceso: “¡Yo podría haber ido con un grupo terrorista y habríamos pasado igual!”, aseguró mientras compartía un vídeo de su entrada.

En el programa, el presentador narró la interacción con Sánchez: “Me llamó la atención más por el cómo que por el qué”, dijo, explicando que un periodista intentó bloquear su contacto visual con el presidente, quien finalmente apartó al periodista, le tendió la mano y pronunció solo una frase: “Que conste que yo no te he invitado, te ha invitado ella”, refiriéndose a Lidia del Canto, secretaria de Estado de Comunicación. La respuesta de Risto fue escueta: “ya”.

El tono de la conversación fue descrito como distante: “Una risa, aunque fuera forzada, jamás llegó. Se dio media vuelta y se fue. Esa es la conversación que tuve con el presidente”, concluyó el presentador.

El encuentro llega apenas unos días después de que Risto comentara en su programa la decisión de España de retirarse de Eurovisión 2026, apuntando a que “Israel es la primera que ha utilizado el concurso”.

La intervención de Risto en Todo es mentira mostró a un presentador detallista y crítico, compartiendo con humor y sinceridad una experiencia que, aunque breve, fue llamativa por su formalidad y frialdad.