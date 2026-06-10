La cobertura informativa del viaje papal altera la parrilla de La 1 entre el lunes 8 y el miércoles 10 de junio, afectando también al espacio ‘Malas lenguas’ y reconfigurando las tardes de la televisión pública

La visita oficial del Papa León XIV a España ha obligado a Radiotelevisión Española (RTVE) a introducir cambios significativos en la programación habitual de su franja de tarde en La 1. La cobertura especial desplegada por la corporación pública para seguir los actos del sumo pontífice alterará la emisión de sus principales series diarias, ‘La Promesa’ y ‘Valle Salvaje’, así como del programa ‘Malas lenguas’, durante las primeras jornadas de la semana comprendida entre el lunes 8 y el miércoles 10 de junio.

La corporación pública ha diseñado un despliegue informativo de altura para narrar cada paso del Papa León XIV desde su llegada a Madrid. Estos espacios especiales dedicados a la visita papal ya han registrado el interés de la audiencia frente a las ofertas de la competencia tanto el pasado sábado como el domingo. Ante este escenario, RTVE ha publicado de forma oficial las parrillas televisivas de los próximos días, confirmando una reestructuración que afecta directamente a la oferta vespertina de La 1.

Las ficciones diarias ‘Valle Salvaje’ y ‘La Promesa’ cederán sus franjas de emisión habituales tanto el lunes 8 como el miércoles 10 de junio. Por su parte, el programa ‘Malas lenguas’ también causará baja en la parrilla televisiva durante la jornada del martes 9 de junio debido a las necesidades de la programación especial.

La tarde del miércoles 10 de junio quedará configurada de la siguiente manera en La 1, salvo que se produzcan cambios de última hora en la previsión de la cadena pública:

15:55 horas: Emisión del espacio ‘Directo al grano’.

Emisión del espacio ‘Directo al grano’. 18:00 horas: Inicio del programa especial ‘Visita del Papa a España’.

Esta retransmisión especial del miércoles estará narrada por las periodistas Pepa Bueno y Gemma Nierga, quienes se encargarán de conducir la cobertura de la visita del pontífice a la Basílica de la Sagrada Familia. Está previsto que a las 19:30 horas León XIV presida la Santa Misa y proceda a bendecir la nueva torre del templo, un acto que coincide con la conmemoración del centenario de la muerte de Antoni Gaudí.

A pesar de estas suspensiones temporales debidas a los actos oficiales del Papa León XIV, los seguidores de las series de época de La 1 contarán con tres citas semanales. RTVE mantendrá la emisión regular de los capítulos de ‘Valle Salvaje’ y ‘La Promesa’ durante las tardes del martes 9, el jueves 11 y el viernes 12 de junio, permitiendo el avance de las tramas y los giros argumentales habituales de ambas producciones en el marco de esta semana atípica.