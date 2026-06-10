La presentadora gallega concluye su labor desde Honduras en una emotiva semifinal que consagra a Alvar como primer finalista y desata los elogios de la audiencia por su desempeño en el concurso de Mediaset

La presente edición de ‘Supervivientes 2026’ ha alcanzado uno de sus puntos álgidos en la televisión con la celebración de su última gala desde Honduras. La emisión de la semifinal este martes 9 de junio ha certificado el final de la aventura en el entorno caribeño para los cuatro finalistas —Alvar, Alba, Soto y Maica— tras casi cien días de concurso. El momento central de la noche ha estado protagonizado por la presentadora María Lamela, encargada de ejecutar el emblemático apagado de la Palapa. Su discurso de despedida ha generado una reacción unánime de aprobación entre los espectadores, quienes han calificado su trabajo al frente del formato como el mayor descubrimiento de la temporada.

La gala de semifinales ha concentrado momentos de alta tensión competitiva antes de proceder al cierre de las instalaciones en Honduras. Los concursantes han disputado el último juego de recompensa de la edición y la prueba de líder más determinante de la temporada. Dicho desafío ha otorgado la última inmunidad y una plaza directa en la gran final, programada para el próximo jueves 11 de junio en los estudios centrales de Mediaset España en Madrid, al ganador de la prueba, Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo.

Tras el repaso a la experiencia de los participantes, María Lamela ha asumido por primera vez la tarea de clausurar oficialmente la Palapa. Con las emociones propias de la recta final, la comunicadora gallega ha pronunciado un discurso de cierre mientras se procedía a la extinción de las antorchas que han permanecido encendidas durante más de catorce semanas de concurso.

En su alocución, Lamela ha recordado los 97 días transcurridos desde el inicio de la competición, detallando las dificultades climáticas, el hambre extrema y los abandonos que se han sucedido entre los 22 aventureros iniciales. Asimismo, ha ensalzado la constancia y la valentía de los cuatro finalistas que han logrado alcanzar la última fase del programa.

La periodista también ha aprovechado la última conexión para reconocer la labor del equipo técnico y humano desplazado a Honduras, compuesto por 200 personas que han trabajado de forma ininterrumpida. Durante sus declaraciones al borde del llanto, Lamela ha agradecido el apoyo recibido y ha manifestado de manera expresa su deseo de continuar al frente del espacio televisivo en los próximos años. Por último, ha extendido su agradecimiento a los concursantes y a la audiencia que ha seguido las emisiones nocturnas del formato de telerrealidad.

El desempeño de María Lamela en el transcurso de estos tres meses ha suscitado un respaldo unánime en las redes sociales. Los seguidores del programa han destacado de forma recurrente su maestría y carisma a través de la plataforma X, donde se han sucedido valoraciones que la sitúan como una profesional de primer orden y la principal fortaleza de la edición de ‘Supervivientes 2026’. El concurso se trasladará ahora a España para designar al ganador definitivo en la gala final de esta semana.