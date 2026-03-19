El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y la dirigente de Podemos, Irene Montero, protagonizarán un acto público en la capital catalana con un objetivo ambicioso: analizar el convulso estado actual y los escenarios de futuro para el espacio progresista. El encuentro llega en un momento de máxima fragmentación y tras la apertura del proceso de sucesión de Yolanda Díaz en Sumar.

Un formato de diálogo, no una coalición

Fuentes de Esquerra Republicana han precisado a la Agencia EFE que este acto sigue la estela del coloquio que Rufián mantuvo en febrero con Emilio Delgado (Más Madrid). Pese a la expectación generada, desde el entorno de ambos políticos se han apresurado a matizar el alcance del evento:

Sin fines electorales: El acto no debe interpretarse como el germen de una candidatura conjunta o una coalición técnica.

El acto no debe interpretarse como el germen de una candidatura conjunta o una coalición técnica. Debat de ideas: El propósito es que cada líder exponga su diagnóstico sobre cómo frenar el avance de la extrema derecha.

El propósito es que cada líder exponga su diagnóstico sobre cómo frenar el avance de la extrema derecha. Unidad estratégica: Rufián insiste en la necesidad de una unidad «provincia a provincia», aunque partidos como ERC, EH Bildu o el BNG ya han descartado formalmente integrarse en una lista electoral única.

El posicionamiento de Podemos

La participación de Irene Montero es especialmente significativa. La número dos de Podemos mantiene su rechazo frontal a cualquier tipo de alianza con Sumar, plataforma de la que se distanciaron tras su exclusión de las listas y del Consejo de Ministros.

Montero ha manifestado públicamente su intención de liderar una «candidatura amplia de izquierdas» para las próximas generales, pero bajo sus propias condiciones y marcando distancias con el proyecto que hasta ahora lideraba Yolanda Díaz. Este acto en Barcelona le ofrece una plataforma para confrontar modelos con el bloque soberanista.

«El diagnóstico de la necesidad de unidad es compartido por casi todos, pero las fórmulas para alcanzarla siguen siendo el gran muro de la izquierda», apuntan analistas del sector.

El ecosistema de la izquierda en 2026

El debate se produce en un contexto de reconfiguración total. Mientras Sumar busca un nuevo liderazgo y trata de aplacar el malestar de sus partidos integrantes por los plazos de la sucesión, Podemos y las fuerzas soberanistas (ERC, Bildu, BNG) exploran vías de colaboración parlamentaria que no necesariamente implican una unión orgánica.

Rufián, que ya agitó las aguas en su anterior encuentro con Más Madrid, busca con esta cita con Montero presionar para que el espacio a la izquierda del PSOE defina una estrategia clara antes de que el ciclo electoral se acelere, evitando que la división del voto penalice sus opciones en el Congreso.